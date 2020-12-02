Украина впервые в своей истории один день побыла нетто-экспортером газа

Реэкспорт газа был осуществлен впервые в октябре этого года. Ранее были только его транзит и импорт.

Без учета транзита, за сутки 1 декабря в Украину было ввезено 4,57 млн куб. м газа (из Венгрии и Словакии), а вывезено – 5,4 млн куб. м (в Венгрию и Польшу). Таким образом страна оказалась нетто-экспортером природного газа. Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон и добавил: "Невероятное рядом".

Он пояснил, что это все разные газы, для разных целей и различных собственников. Есть импорт и ввоз на таможенный склад, вывоз с таможенного склада. Трейдеры отслеживают динамику на смежных рынках и транспортируют газ туда, где он в данный момент дороже. "Это нормальное рыночное поведение, которое позволяет сформировать справедливую рыночную цену на газ не только в Украине, но и в соседних странах. Постепенно движемся к созданию регионального восточноевропейского газового хаба", – отметил Макогон.

Украина стала "чистым" экспортером газа впервые. А реэкспорт газа был осуществлен впервые в октябре этого года (15 млн куб. м). Ранее были только транзит и импорт.

"Нафтогаз Украины" может начать экспорт природного газа в страны ЕС в предстоящий отопительный период, считает руководитель "Укртрансгаза" Сергей Перелома. "В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ самый высокий за последние десять лет. Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет экспорт газа в страны ЕС", – сказал он.

Сезон закачки газа был завершен 20 октября. В украинских подземных хранилищах было 28,3 млрд куб. м.

Напомним, по данным "Укргаздобычи", в январе — сентябре 2020 года "Нафтогаз Украины" сократил добычу в Украине товарного газа на 0,5% или на 47,8 млн кубометров до 10,135 млрд.

Глава Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус считает, что "эра дешевого газа проходит", потому украинцам стоит готовиться к его подорожанию.