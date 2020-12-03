Минфин обвинил учреждения здравоохранения в неэффективном использовании бюджетных денег

В четырех учреждениях здравоохранения остатки на счетах превышали 100 млн грн.

В Министерстве финансов Украины заявили, что по состоянию на 1 октября 2020 остатки средств на счетах 2220 учреждений здравоохранения, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, составляют более 10 млрд гривен – это может свидетельствовать о неэффективном использовании ими бюджетных средств в сфере здравоохранения, сообщил замминистра финансов Роман Ермоличев.

Почти половина учреждений здравоохранения имели остатки средств на счетах в размере от 1 до 10 млн грн. В 14 медучреждениях остатки на счетах составляли от 50 до 100 млн грн.

В четырех учреждениях остатки на счетах превышали 100 млн гривен:

Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Львовская обл.) — 144,3 млн грн

Городская клиническая больница № 4 Днепровского городского совета (Днепропетровская обл.) — 134, 5 млн грн;

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Харьковская обл.) — 122,8 млн грн;

Северодонецкая городская многопрофильная больница (Луганская обл.) — 105,7 млн грн.

Минфин призвал к максимально эффективному использованию средств. "Каждая гривна бюджетных средств должна работать в интересах граждан максимально эффективным способом. Учитывая запланированное увеличение бюджетных расходов на сферу здравоохранения до 5% ВВП к 2023 году, Министерство финансов ожидает от всех распорядителей и получателей бюджетных средств в сфере здравоохранения, чтобы они максимально эффективно использовали каждую гривну средств налогоплательщиков. Пациенты должны знать, что о них заботится", – сказал Ермоличев.

Отметим, Министерство финансов опубликовало данные месячной давности и за ноябрь ситуация могла измениться.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины предупредила, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов раскритиковал проект государственного бюджета и не проголосовал за него в отличие от других министров. Министр заявил, что не может согласиться с зарплатами, заложенными в новый бюджет, не называя их. При этом, по его словам, они не соответствуют расчетам МОЗ.