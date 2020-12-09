Бум подержанных авто. Как купить и растаможить "евробляху" в Украине?

Иностранные автомобили с пробегом продолжают наполнять рынок страны. Чем и когда выгодна покупка "евроблях" и сколько стоит растаможка, выяснил Фокус

Пока рынок новых автомобилей вовсю буксует, на рынке подержанных авто — расцвет. По данным ассоциации "Укравтопром", за октябрь 2020 года по сравнению с октябрем 2019-го продажи новых автомобилей в Украине сократились на 6% — до 8,4 тыс. штук. В то же время, как подсчитали в ассоциации, за октябрь на украинские номера перешли 38,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за границы. "Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем с начала текущего года", — говорится в сообщении "Укравтопрома".

Всего за 10 месяцев 2020 года в Украину ввезено и растаможено более 281 тыс. легковых автомобилей, что в 4,1 раза больше количества регистраций новых машин за тот же период.

И это не считая "евроблях", которых на дорогах все больше. "Точная цифра авто на еврономерах неизвестна. По официальным данным Минфина, это 426 тыс. авто, которые с 2013 года въехали, до сих пор не уехали и тем самым нарушили сроки пребывания. Но думаю, что таких автомобилей в Украине около полумиллиона", — рассказывает Фокусу Марьян Заблоцкий, депутат от "Слуги народа", член налогового комитета парламента.

Причем покупатели таких авто не только не торопятся их регистрировать (полиция не штрафует нарушителей), но требуют удешевить растаможку.

Сколько стоят "евробляхи" и авто с пробегом в Украине

Машина возрастом два-три года на 20–30% дешевле, чем аналогичная новая. При этом ее состояние практически такое же, как из автосалона. Нужно очень сильно постараться, чтобы за пару лет превратить авто в хлам.

Кроссовер KIA Sportage у официальных дилеров стоит от 555 тыс. грн. На вторичном рынке авто ­2017–2018 года в "стартовой" комплектации можно найти за 450–460 тыс. грн. За горячо любимый таксистами Renault Logan с дизельным двигателем автосалоны просят от 400 тыс. грн. "С рук" трехлетний автомобиль можно приобрести за 280–300 тыс. грн.

[ + – ] НУЖЕН ЗАКОН. Проект №3704 предполагает отмену акциза и упрощение регистрации. Но вряд ли его примут в парламенте Фото: Getty Images

Кроме того, растаможка "евроблях" еще в 2018 го­ду ощутимо подешевела. Вот спрос на авто "секонд хенд" и вырос.

Основной поток пригнанных автомобилей — из Евросоюза. Оттуда проще и ближе везти, чем из США. Даже сейчас, когда границы для путешествующих украинцев формально закрыты. "Полно компаний, которые занимаются пригоном авто под конкретных заказчиков. У них есть автовозы и персонал в Европе", — объясняет Сергей Матусяк, главный редактор Auto24. Достаточно вбить в Google соответствующий запрос, и поисковая система выдаст десятки вариантов на любой вкус и кошелек.

За последний год тьма подержанных автомобилей в продаже существенно обвалила цены. Поэтому пригнанный из-за границы и растаможенный автомобиль не всегда будет дешевле, чем купленный где-нибудь на местном авторынке.

Важно

"Евробляхеры" собрались под посольством США: требуют отставки Гетьманцева

Но у машин из Европы немало поклонников, потому что там совсем другие (щадящие) условия эксплуатации, качество топлива и дорог. А это значит, что состояние авто, которое накатало 100 тыс. км по автобанам Германии, будет однозначно лучше, чем автомобиля, который прошел всего 50 тыс. км, но все это время штурмовал бездорожье где-нибудь в Черкасской области. И это весомый аргумент, чтобы приобрести авто именно за границей.

К тому же если гнать в Украину что-то из масс-маркета (популярные авто экономкласса), есть шанс сэкономить 10–15%, что с учетом уже перечисленных преимуществ делает покупку авто действительно выгодной.

К слову, самые популярные ввезенные из-за границы автомобили — это как раз и есть тот самый массовый рынок. По данным "Укравтопрома", в топ-5 по количеству регистраций в октябре вошли Renault Megane, Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Ford Focus.

Сколько стоит растаможить "евробляху"

Выгоднее всего ввозить в Украину авто выпуска в период 2015–2017-х годов. Это отчасти подтверждает и официальная статистика: 30% авто, приг­нан­ных в октябре в нашу страну, произведены в ­2015–2020-х годах.

Дело в том, что размер акцизного сбора, который платит покупатель машины при растаможке, привязан к объему двигателя и возрасту автомобиля. И чем моложе авто — тем меньше сумма акциза.

Полная отмена акцизов невозможна. Альтернативой может быть рассрочка на уплату налогов народный депутат Нина Южанина

Алгоритм расчета акциза прописан в Законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств". Есть базовая ставка. Для бензиновых автомобилей она составляет €50, для дизельных — €75. Эта ставка умножается на возраст транспортного средства и объем двигателя в куб. см, который разделен на 1000.

Например, авто имеет бензиновый двигатель 1600 куб. см, а его возраст — 4 года. Соответственно, размер акциза будет €320. А для такого же автомобиля, но которому уже 11 лет, акциз составит €880, то есть в 2,75 раза выше.

Для авто с двигателями большого объема (от 3,5 л) применяется повышенная базовая ставка акциза. Для авто с бензиновыми моторами объемом свыше 3 л — €100, для дизельных авто с двигателями более 3,5 л — €150. За дизельный семилетний автомобиль с двигателем 4 л придется заплатить €4200 акциза. В то время как для такого же авто, но с двигателем 2 л акциз составит уже €1050.

Помимо акциза автовладелец платит пошлину и НДС. Размер пошлины — 10% таможенной стоимости автомобиля, а НДС (20%) начисляется на сумму стоимости авто, пошлины и акциза.

Ввозная пошлина на электрокары отсутствует, и до 31 декаб­ря 2022 года действует законодательная норма, которая освобождает покупателей электромобилей от уплаты НДС (есть инициатива, чтобы продлить эту льготу до конца 2025 года, — законопроект №3476). Покупателям нужно уплатить акциз, но это всего лишь €1 за 1 кВт·ч ­емкости батареи (не путать с аккумулятором). Для Nissan Leaf в зависимости от года выпуска акциз составит €24–62, а для Tesla Model X — €75.

Когда выгодно купить "евробляху"

В каком случае покупка авто­мо­биля-"мигранта" имеет смысл? Эксперты утверждают, что это должен быть сравнительно новый автомобиль с двигателем от 1 до 2 литров. Тогда размер акциза, который сильно влияет на удорожание, будет в пределах €100–500, а итоговая стоимость авто с учетом всех налогов вырастет где-то на 20–30% по сравнению с ценой покупки. То есть если на момент покупки автомобиль стоил €7,5 тыс., то после растаможки его цена составит около €10 тыс.

Например, Renault Megane 2017 го­да с дизельным двигателем объемом 1,5 литра и пробегом в рай­оне 100–110 тыс. км в Украине стоит на €800–1000 больше, чем при покупке аналогичного в Евро­пе.

[ + – ] УЗАКОНИТЬ "ЕВРОБЛЯХИ". Сколько стоит растаможка пригнанных в Украину б/у авто Фото: Людмила Лысак (инфографика)

А вот если автомобиль старый и ему от 10 лет, то после растаможки он может подорожать вдвое, что начисто лишает покупку за границей экономического смысла. Например, BMW X5 2009 года с бензиновым двигателем 4,8 л и пробегом 230 тыс. км. стоит за рубежом €8,2 тыс. Растаможка — еще €8,4 тыс. Итого авто обойдется в сумму порядка €16,6 тыс. В Украине эту же модель такого же возраста можно найти на €2–3 тыс. дешевле.

С электромобилями все гораздо проще. Благодаря льготам брать их из Европы однозначно выгодно. Но это касается прежде всего моделей, которые сами родом из Евросоюза. Там на них самые приятные цены. Например, Renault Zoe 2016 года с пробегом 50–60 тыс. км в ЕС стоит €5–6 тыс. В Украине на аналогичный электрокар продавцы выставляют цену не меньше €9–10 тыс.

Другой вопрос, что, пока границы закрыты, самостоятельно пригнать автомобиль практически невозможно. Поэтому придется пользоваться услугами посредников. За свою работу они попросят до €1000, что на выходе может нивелировать выгоду от приобретения заграничной машины.

Как растаможить "евробляху" за один день

Впрочем, возможность въезда в ЕС рано или поздно появится. Тогда растаможкой можно будет заняться самостоятельно. Если с документами на машину все в порядке, реально оформить (растаможить) авто за один день. Главное для украинского покупателя — иметь на руках экспортную декларацию или счет-фактуру, документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, техпаспорт и сертификат соответствия (его можно оформить в Украине приблизительно за €200). Что важно, Государственная таможенная служба дает возможность подать заявку на ввоз легкового авто онлайн (https://cabinet.customs.gov.ua/ccdeblstart). Это позволяет ускорить и упростить процедуру оформления. Единственное, что потребуется, — заранее внес­ти сумму, эквивалентную сумме таможенных платежей.

"Бляхеры" негодуют

Тем временем депутаты продолжают обсуждать варианты снижения стоимости растаможки ввезенных в Украину автомобилей. В парламенте зарегистрированы несколько законопроектов. Ключевые — законопроект № 3704, который подала группа из нескольких десятков депутатов (в основном от "Слуги народа"), и законопроект № 3093, который зарегистрировали депутаты от "Европейской солидарности".

Растаможить автомобиль несложно. Главное, иметь на руках нужные документы и уплатить все налоги

Законопроект №3074 предполагает отмену акцизного налога на авто; освобождает от уплаты НДС некоторые категории граждан, которые ввозят автомобили в Украину для личных целей (участников боевых действий, инвалидов войны, лиц, которые имеют госнаграды); упрощает процедуру регистрации транспортных средств (сертификат соответствия будет не нужен, если автовладелец предоставит выданный в стране покупки документ, подтверждающий соответствие авто эконормам).

"Я давно и последовательно предлагаю вообще отменить НДС, пошлину и акциз для всех украинцев, заменив эти налоги единым транспортным сбором в зависимости от мощности или объема двигателя", — комментирует Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Важно

Конец эпохи евроблях. К чему приведут новые санкции за нерастаможенные авто

Одна из ключевых идей законопроекта №3093 — позволить автомобилистам оплачивать растаможку в рассрочку. "Полная отмена акцизов невозможна, так как те, кто уже растаможил авто, останутся в проигрыше. В то же время альтернативой может быть своеобразная рассрочка на уплату налогов при оформлении авто. Мы предлагаем рассрочку на 36 месяцев по заявлению автовладельца, в течение которых он будет вносить платежи равными частями", — рассказывает одна из авторов законопроекта Нина Южанина, народный депутат.

Владельцы "евроблях" настаивают на принятии законопроекта № 3704. Они в начале ноября даже провели массовый митинг под стенами парламента с требованием решить проблему цены растаможки. Но этим документом недоволен Минфин, по оценкам которого из-за отмены акциза бюджет недополучит до 8 млрд грн.