На Львовщине 75 шахтеров остаются под землей, требуя погасить долги по зарплате

Работники госшахты не получают зарплату с сентября.

На утро, 9 декабря, горняки шахты "Лесная" продолжают подземный протест. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

"Безденежье заставило людей прибегнуть к радикальным действиям. Они отказались работать даром и объявили о невыходе из шахты до решения вопроса по выплате долга по зарплате за сентябрь–октябрь 2020", – говорится в открытом письме горняков, направленном в адрес руководителей страны и народных депутатов.

Люди спустились под землю 8 декабря. По словам Волынца, 75 горняков находятся в камере ожидания в приствольном дворе. "В выработке холодно. Люди не должны еще и переболеть", – написал он.

Шахта "Лесная" (Великомостовская № 6 имени Ленинского комсомола) расположена в с. Селец Сокальського района Львовской области Входит в госпредприятие "Львовуголь". Введена в эксплуатацию в 1963 году

В прошлом году, в мае, там случился обвал породы, погибли двое горняков. После трагедии на шахту прилетал президент Владимир Зеленский. Горняки ему среди прочего рассказывали и о задержках с зарплатой.

В Кривом Роге осенью горняки нескольких шахт устроили забастовку. Они оставались под землей и требовали увеличения зарплат и улучшения условий труда. 15 октября переговоры между бастующими и администрацией завершились положительно, люди поднялись на поверхность. Их подземный протест продлился 43 суток.

Лидер Укруглепрофсоюза Виктор Турманов 1 декабря обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой погасить 1,2 млрд грн долга по заработной плате шахтерам. Он отметил, что 28 ноября вступил в действие закон о внесении изменений в госбюджет-2020 от 17.11.2020 № 1006-IX. В нем предусмотрено увеличение бюджетных расходов спецфонда по программе "Реструктуризация угольной отрасли" на 1,4 млрд грн.

Шмыгаль сообщил 4 декабря, что 1,4 млрд грн, которые должны быть выплачены шахтерам, поступят в ближайшее время.