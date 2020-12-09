Вывески Billa к концу 2021 года исчезнут на супемаркетах в Украине

Благодаря слиянию с Billa, сеть Novus увеличилась сразу на 35 магазинов.

Компания "Новус Украина", новый владелец сети супермаркетов Billa, планирует в течение года перевести их под вывеску Novus. Об этом сказал 9 декабря операционный директор компании Алексей Панасенко в ходе мероприятия RAU Summit 2020.

Он подчеркнул, что это огромная работа, так как на момент покупки сеть Billa состояла из 35 магазинов. Активные переговоры по покупке конкурента длились более полугода. Сделка была закрыта в конце ноября.

Панасенко добавил, что и после слияния Novus "еще долго будет проигрывать и в оборотах, и в доле рынка двум крупнейшим компаниям". Цель компании – стать лидером Киева и киевского региона.

На вопрос о сумме сделки операционный директор "Новус Украина" сказал, что она была "не более $100 млн, и не была связана с кредитом ЕБРР", предоставленном компании на аналогичную сумму.

На сентябрь 2020 года сеть Novus насчитывала 46 магазинов общей площадью более 220 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе франчайзинговые.

Лидерами продуктового ритейла в Украине являются компании "АТБ" и "Фоззи груп" (сети "Сильпо", "Фора" и др.).

Напомним, по итогам мая товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателей февраля 2020 года. Такой вывод сделали в Приватбанке, проанализировав данные о количестве и объеме оплат банковскими картами в сети POS-терминалов банка.