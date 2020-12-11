В ФГИ хотят продать "Центрэнерго" в конце 2021 года

Приватизация "Центрэнерго" состоится, если ВРУ разрешит проведение большой приватизации.

Фонд государственного имущества Украины планирует провести приватизацию "Центрэнерго" в конце 2021 года.

Об этом глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко сказал в интервью "Радио НВ".

"Центрэнерго" − это план конца 2021 года. Верховная рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку (крупных госкомпаний к приватизации, − ред.). То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет на подготовку", − сказал Сенниченко.

По его словам, в Кабинет министров уже поданы документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации.

Он также отметил, что правительство рассматривает возможность объединения "Центрэнерго" с госшахтами.

В мае и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец заявила, что "Центрэнерго" нужно приватизировать на торгах, но до этого Фонд госимущества, в управлении которого сейчас находится компания, должен очистить ее от долгов.

Ранее новым руководителем "Центрэнерго" назначили Александра Корчинского.