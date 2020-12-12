В планах Министерства инфраструктуры - за 4 года передать в частные руки все порты Украины

В частную собственность переведут не только сами порты, но и прилегающую транспортную инфраструктуру, говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий.

О планах передачи портовых комплексов и терминалов в частную собственность глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий сообщил во время международной конференции, передает Укринформ

Согласно озвученной министром информации, в настоящее время к передаче в концессию готовят ряд терминалов порта "Черноморск", пассажирский комплекс Одесского порта, а также железнодорожно-паромный комплекс.

Далее Мининфраструктуры рассчитывает передать в концессию торговые морские порты в Измаиле и Бердянске.

Третьим этапом станет приватизация портов, которые расположены в Скадовске, Усть-Дунайском и Белгороде-Днестровском.

Помимо собственно терминалов, переданы в концессию или приватизированы будут также объекты примыкающей инфраструктуры, в том числе дорожной или железнодорожной, уточнил Криклий.

Напомним, в августе 2020 был передан в концессию на 35 лет специализированный порт "Ольвия" в Николаеве. А первый порт был передан в концессию в июне. Это был морской торговый порт в Херсоне. Компанию-концессионера обязали инвестировать более 300 млн грн, отремонтировать дороги и вложиться в местную инфраструктуру.