"В Европу через мобильное приложение": билеты на FlixBus теперь можно покупать в Privat24

Рейсы FlixBus есть в 34 странах Европы, в Турции и США.

Во вторник, 15 декабря международный оператор автобусных перевозок FlixBus объявил о начале сотрудничества с украинским "Приватбанком". Теперь при помощи мобильного приложения Privat24 в отделениях банка и через терминалы самообслуживания можно приобретать билеты на любые маршруты компании-перевозчика. Об этом сообщается на сайте "Приватбанка".

"С помощью билетных сервисов банка можно забронировать любые рейсы FlixBus по всему миру (это 34 страны Европы, а также Турция и США). После оплаты клиент получает билет на электронную почту, также он будет доступен в приложении Privat24. Купленный таким образом билет можно сразу использовать для посадки в автобус, его не обязательно распечатывать и не нужно обменивать в кассе", — рассказывают представители украинского банка.

Через "Приватбанк" можно приобрести и билеты на рейсы FlixBus с пересадками (хотя такие билеты на текущий момент недоступны в мобильном приложении Privat24) — чтобы добраться до больших хабов компании в Польше, Чехии или Германии, а уже оттуда доехать в большинство стран Европы.

Сервис FlixBus появился на рынке Украины в июне 2019 года. На сегодняшний день из страны есть 14 линий из 12 областей: Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

С лета 2020 года FlixBus открыл продажу на автобусные рейсы и между украинскими городами. В частности, были запущены направления Киев – Одесса – Затока, Киев – Житомир – Ровно – Львов, Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Ужгород.