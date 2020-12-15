Депутаты дружно приняли закон о госбюджете-2021

Бюджет принят с большим запасом голосов и без особых дискуссий в зале.

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. За документ проголосовали 289 нардепов. При обсуждении проекта его поддержали большинство выступающих.

Доходы госбюджета определены в сумме 1 092 млрд грн, что на 6,9% больше, чем в 2020 году. Расходы – 1 328 млрд грн, что 4,5% больше.

Прожиточный минимум с 1 января – 2189 грн в месяц, с 1 июля – 2294 грн, с 1 декабря – 2393 грн.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января – 1769 грн, с 1 июля – 1854 грн, с 1 декабря – 1934 грн.

Минимальная зарплата в месяц с 1 января – 6000 грн, с 1 декабря – 6500 грн. В час: 36,11 грн и 39,12 грн соответственно. Сейчас минимальная зарплата составляет 5000 грн.

Расходы на выплату льгот и жилищных субсидий в денежной форме предусмотрены в сумме 36,6 млрд грн. Это на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Расходы на обслуживание деятельности президента и Офиса президента составят 1,27 млрд грн, что на 39,4% больше, чем в 2020 году.

На секретариат Кабинета министров направят 1,11 млрд грн, что на 15,4% больше, чем в 2020 году.

Расходы на аппарат Верховной рады составят 2,53 млрд грн, это на 24,1% больше, чем в текущем году.

На Офис генерального прокурора – 11,53 млрд грн (на 52,6% больше, чем в текущем году).

Расходы на Государственное бюро расследований – 2,48 млрд грн (на 75,4% больше).

На СБУ выделили 14,75 млрд грн (на 23,2% больше).

МВД получит 85,82 млрд грн (на 4,6% больше).

Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 246,6 млрд грн, что составит 5,5% ВВП.

Напомним, ранее сообщалось, что принятие госбюджета-2021 является одним из главных условий возобновления кредитования Украины со стороны МВФ. Проект бюджета также предварительно был согласован с МВФ.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, в проекте бюджета-2021 заложено недостаточно денег для увеличения зарплат медикам и предоставления качественной помощи пациентам.