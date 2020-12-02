Степанов планирует встретиться с главами фракций касательно увеличения расходов на медицину

По словам главы МОЗ, в проекте бюджета-2021 заложено недостаточно денег для увеличения зарплат медикам и предоставления качественной помощи пациентам.

На брифинге 2 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что он хочет провести встречи с главами парламентских фракций касательно необходимости увеличения статьи расходов на медицину в госбюджете Украина на 2021 год. По его словам, в проекте документа предусмотрели недостаточно денег для того, чтобы увеличить заработные платы медработникам и предоставлять качественную медпомощь пациентам.

"Я готов встречаться с каждым народным депутатом, показывать все наши расчеты, доказывать каждую цифру. Я буду встречаться с главами всех фракций, чтобы доказать им все цифры и расчеты, которые Минздрав готовил в своем запросе", — сказал министр.

Степанов отметил, что минимальная необходимая сумма для финансирования медицины на следующий год — это 296 млрд грн. Министр отметил, что ее заложили в бюджетном запросе Минздрава, но в последней редакции документа не учли.

Глава МОЗ уверен, что базовая зарплата врача должна составлять от 23 тыс. грн, среднего медперсонала — 17 тыс. грн, а младшего медперсонала — 12 тыс. грн.

"Я не хочу никого пугать, но в один день мы можем проснуться в стране, из который уехали все медики. Уехали туда, где их ценят", — сказал Степанов.

Отметим, Степанов уже не первый раз выступает с критикой проекта госбюджета на 2021 год. Ранее он тоже заявлял, что не может согласиться со столь низкими зарплатами для медиков, заложенными в документ. А в НСЗУ заявляли, что заложенных в проекте бюджета на 2021 год денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.

Напомним, 1 декабря спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что при принятии бюджета на 2021 год они должны исходить из экономических прогнозов Кабмина, потому "они не могут нарисовать в бюджете то, что хотят".

Отметим, Фокус разобрал на что Кабмин предложил потратить больше всего бюджетных денег.