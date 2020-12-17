Германия выделит Украине кредит размером более 200 млн евро

Министр финансов Марченко подписал соглашение с федеральным послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен.

Согласно подписанному соглашению Украине предоставят льготный кредит в размере 214,6 млн евро, сообщают в пресс-службе Минфина.

Кредит выдается на 30 лет, 10 из них льготный период. Процентная ставка 2% годовых.

Выделенные средства направят на реализацию таких проектов:

Сфера энергетики – модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы к европейской

Поддержка малого и среднего бизнеса

Энергоэффективность школ и садиков

Реконструкция коммунальной инфраструктуры в регионах.

Анка Фельдгузен так прокомментировала соглашение: "Это соглашение закладывает надежную международно-правовую основу для нашего дальнейшего сотрудничества в сфере финансов и политике развития. Таким способ Германия продолжает поддерживать реформы в сферах децентрализации, профессионального образования и энергоэффективности".

Отдельным соглашением будет выделено 40 млн евро в виде грантов. 30,5 млн евро направят на улучшение образования и усиления местного самоуправления.

По словам Министра финансов подписанное соглашение о финансовом сотрудничестве создает правовые условия для ускоренной подготовки проектов и переходу к их реализации.

Напомним, ранее Европейский инвестиционный банк выделил Украине 650 млн евро.

Также стало известно, что денег от МВФ Украина в этом году не получит.