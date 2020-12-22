Кредиты на паузе. Когда Украина получит транш МВФ и почему денег все еще нет

Власть рапортует об успешном сотрудничестве с МВФ. Однако денег от фонда, которые ожидались осенью, в этом году не будет.

"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", — в ноябре 2020 года заявил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Кристалиной Георгиевой, директором-распорядителем МВФ.

Структурными маяками принято называть закрепленные в меморандуме с МВФ обязательные требования, выполнение которых необходимо для получения следующего транша в рамках программы финансирования. В своем интервью Фокусу Сергей Марченко, министр финансов, в числе таких маяков называл работу с проблемными кредитами, утверждение новых положений и структур для налоговой и таможни, создание условий для запуска рынка газа и пересмотр тарифов на отопление.

Кристалина Георгиева в диалоге с украинским президентом отметила ощутимый прогресс и высокий уровень отношений между Кабмином Украины и МВФ. Также она добавила, что фонд ценит сотрудничество главы Национального банка Кирилла Шевченко с командой МВФ.

Из-за чего ухудшились отношения МВФ и Украины

За обменом любезностями между МВФ и Украиной скрывается кризис, ведь второй транш от главного кредитора — около $1,6 млрд — в рамках одобренной в июне 2020 года программы финансирования stand-by наша страна должна была получить еще в сентябре. Тем не менее до конца 2020-го новый транш МВФ Украине уже не ждут. Напомним, что первый транш, выданный в июне, составил $2,1 млрд, а в целом полуторагодичная программа кредитования предполагает выделение Украине $5 млрд.

Затянувшаяся пауза в отношениях с фондом еще более углубляет бюджетный кризис. По итогам октября дефицит госбюджета составил 112,162 млрд грн

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский говорит, что этим летом отношения между Украиной и МВФ осложнились из-за нарушения властями условий программы финансирования EFF 2015 года, в рамках которой уже получены деньги. Речь идет об обеспечении политической независимости и коллегиального принятия решений в НБУ и функционировании антикоррупционной инфраструктуры. Напомним, обеспокоенность фонда вызвала отставка главы НБУ Якова Смолия, который заявил о политическом давлении. Тогда в МВФ напомнили, что независимость НБУ находится в центре украинской программы фонда. "Затем ситуация осложнилась после подачи правительством в Верховную Раду проекта госбюджета на 2021 год с завышенным дефицитом, а также из-за невыполнения в нужный срок условий программы по снятию ограничений на зарплаты руководителей госпредприятий и незаконченной до сих пор реформе Высшего совета правосудия", — продолжает Вышлинский.

Однако главной проблемой остается недоверие фонда к руководству Украины из-за отката ранее проведенных реформ на фоне комментариев о якобы выполнении всех условий новой программы. В фонде сомневаются в политической воле и способности украинской власти вести борьбу с коррупцией и поддерживать независимость важных институций.

О чем идут переговоры с МВФ

В Национальном банке Украины в ответ на запрос Фокуса сообщили, что в декабре 2020 года в фокусе внимания МВФ остается государственный бюджет на 2021 год, расходы COVID-фонда и антикоррупционная политика. В фонде хотят видеть реалистичные показатели доходов госбюджета и умеренный дефицит. "Переговорный процесс продолжается, есть определенный прогресс, — отмечают в НБУ. — В ноябре-декабре сделано несколько важных шагов: доработан госбюджет, принят закон о восстановлении ответственности за умышленное внесение недостоверных сведений в налоговую декларацию, по инициативе НБУ зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон "О банках и банковской деятельности" относительно совершенствования корпоративного управления в банках".

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Перспективу дальнейшего сотрудничества с МВФ в Нацбанке оценивают с оптимизмом, поэтому макропрогнозы на следующий год строят с учетом кредитов фонда. "Мы рассчитываем на миссию МВФ до конца года. Ведь онлайн-формат способствует упрощению организационных моментов, — сообщают Фокусу в Нацбанке".

В НБУ также надеются, что сотрудничество с фондом поспособствует снижению стоимости госзаймов на внутреннем и внешнем рынках, ведь в конце 2020-го на фоне неопределенности в отношениях с МВФ Минфин вынужденно повысил по ним ставки. Так, 8 декабря гривневые ОВГЗ разместили с доходностью от 10% до 12,04% в зависимости от сроков погашения, тогда как летом ставки по аналогичным бумагам не превышали 7–10% годовых.

Госбюджет с дефицитом

Дорогие долги, которые берет государство, чтобы залатать дыру в казне, увеличивают нагрузку на госбюджет в последующие периоды. За неспособность договориться с МВФ и получить финансирование от фонда под 2–3% годовых будут расплачиваться все украинцы своими налогами. "Ключевой фактор финансирования дефицита бюджета — это наличие или отсутствие сотрудничества с МВФ, — объясняет Дарина Марчак, руководительница Центра анализа публичных финансов и публичного управления КШЭ. — Бюджет-2020 рассчитан исходя из предположения о получении минимум двух траншей МВФ до конца 2020 года. В сентябре Минфин планировал привлечь, в том числе за счет МВФ, около 77 млрд грн, но фактически объем внешних заимствований тогда составил всего около 9 млрд грн".

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Затянувшаяся пауза в отношениях с фондом еще более углубляет бюджетный кризис. По итогам октября дефицит госбюджета составил 112,162 млрд грн. "После прохождения бюджетного кризиса конца 2020 года отношения с фондом останутся в подвешенном состоянии до лета 2021-го, когда власти придется принимать нужные решения из-за пика выплат по внешнему долгу осенью 2021 года", — прогнозирует дальнейшее развитие событий Глеб Вышлинский. Получит ли Украина транш от МВФ в начале 2021-го, зависит от того, продолжат ли правительство и Верховная Рада реформы в рамках согласованной с МВФ программы.