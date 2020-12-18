Украина подписала кредитное соглашение с МБРР на $100 млн

Кредитные средства выдали на 27 лет под 0,25% годовых. Первые 12 лет будут льготными.

Кредитное соглашение на $100 млн подписал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и в.о. Международного банка реконструкции и развития Бахер Эль-Хивнави. Сумму выделили для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение", сообщает пресс-служба Министерство реинтеграции.

Проект предусматривает проведение капитального ремонта 183 км дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными артериями в регионе. Также часть денег пойдет на восстановление отдельных сельскохозяйственных объектов также на территории Луганской области.

"В центре этого проекта, как и в будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областях – люди. Создание комфортных условий для граждан, создание рабочих мест – основной приоритет. Наше министерство – министерство людей и для людей. Поэтому и проекты формируются вокруг интересов местных громад.", — сказал вице-премьер-министр Резников.

Также по словам Алексея Резникова, сейчас основные проекты сосредоточены на подконтрольной территории Донбасса. После освобождения ныне неподконтрольных территорий туда также начнут усиленно вкладывать средства для восстановления.

Отмечается, что теперь Министерство финансов подпишет соглашение с Министерства реинтеграции об использовании выделенных средства.

Напомним, ранее Германия выделила 200 млн евро кредит.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 640 млн евро на инфраструктуру.