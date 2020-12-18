Дистанционно, но официально. Миссия МВФ начнет работу в Украине 21 декабря

Работа будет вестись с перерывом на рождественские и новогодние праздники.

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман сказал, что работа по пересмотру соглашения stand-by с Украиной начнется в период с 21 по 23 декабря. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение МВФ.

В условиях коронавирусных ограничений работа будет происходить в дистанционном режиме. "Миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних экономических событий, а также мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", – заявил представитель фонда.

Работа миссии будет продолжена в январе, после праздников.

Напомним, что по условиям ныне действующего соглашения stand-by Украина получает транши кредитной помощи от МВФ только по результатам работы мониторинговой миссии МВФ в Украине. Начало работы очередной такой миссии откладывается уже на протяжении нескольких месяцев.

Бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а ныне внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в интервью Фокусу рассказал о перспективах сотрудничества с МВФ и зависимости экономики Украины от получения траншей фонда.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что очередной транш от МВФ Украина получит не раньше 2021 года. "Хотелось бы иметь это не позднее февраля. Февраль-март — это такие прогнозы, о которых мы говорим с МВФ, при условии, если снова не будет каких-то сюрпризов", – сказал он.

С началом пандемии у Украины начались не только финансовые и экономические проблемы, но и усложнились отношения с МВФ. С целью экономии средств, там решили выдавать транши только тем государствам, которые четко выполняют поставленные требования. Поэтому Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять два важных закона: так называемый "антиколомойский" и запуск рынка земли. Условия были выполнены, первый транш поступил в начале лета, но отношения между Украиной и МВФ остались напряженными. Для улучшения коммуникации с западными партнерами, в том числе и с МВФ, у Зеленского решили назначить экс-министра финансов Оксану Маркарову новым послом в США.