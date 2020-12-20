Госбюджет-2020 удастся выполнить в полном объеме, - Минфин

По словам главы Минфина, украинцам "можно спокойно ожидать Нового года", поскольку будут выплачены зарплаты и пенсии.

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что доходы и расходы госбюджета в 2020 году будут выполнены в полном объеме. Об этом он сообщил эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас есть все основания считать, что мы выполним бюджет в этом году по доходам и по расходам, более того — доходы будут перевыполнены", — сказал он.

По его словам, украинцам "можно спокойно ожидать Нового года", поскольку будут выплачены зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Марченко говорит, что по состоянию на декабрь объем непроведенных расходов составил 190 млрд грн.

Напомним, Замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что для выплат из госбюджета Украины не хватает как минимум 40 миллиардов гривен. По его словам, найти деньги для компенсации этой "дыры" у власти не получится, поскольку те не выполнили требования международных партнеров.

24 ноября советник главы Счетной палаты Виктор Мазярчук заявил, что на валютных счетах Нацбанка находится около 14 млрд грн.

"По состоянию на 1 ноября на счетах Госказначейства было более 15 млрд. грн. Более 14 млрд. грн размещено на счетах Нацбанка в валюте. К сожалению, некоторые эксперты манипулируют статистикой. Они берут данные, прямо не связанные с платежами бюджета, и показывают их как сумму невыплаченных средств бюджета", — сказал Мазярчук.

В тот же день глава Счетной платы Валерий Пацкан отметил, что для выполнения бюджета необходимо за последние три месяца 2020 года получить 225 млрд грн. "Для выполнения бюджета необходимо в октябре-декабре получить 225 млрд грн, или 35% плана на год. Риски недополучения государственных заимствований на приемлемых условиях в определенных в законе о бюджете объемах являются существенными", — сказал Пацкан.

По подсчетам аналитиков издания "Слово и дело", дефицит госбюджета Украины по итогу трех кварталов 2020-го года составил 81,7 млрд грн, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.