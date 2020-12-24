8 тысяч от президента. Как бизнес (не) получает карантинную выплату

С 21 декабря ФЛП начали оформлять заявки на т.н. карантинную выплату в 8 тысяч гривен, которая должна компенсировать простой на "карантине зимних каникул". Как ФЛП оформляют помощь от государства на реальных примерах и где система может дать сбой, рассказывает Фокус.

"При оформлении заявки в приложении "Дія" система сообщила, что наш КВЭД (код в классификаторе видов экономической деятельности — Фокус) не соответствует КВЭДам, по которым положена помощь, — рассказала Фокусу Олеся Остафиева, совладелица ведьма-бара "Лысая гора". — В качестве основного вида деятельности "Дія" ошибочно выдала «Организация конгрессов и торговых выставок», тогда когда во всех открытых реестрах был указан правильный основной КВЭД – "Деятельность ресторанов".

В ответ на свою заявку собеседница Фокуса получила от приложения на электронную почту автоматический ответ со списком документов, которые нужно прислать для исправления неточности. Обратной связи не последовало. Но через 5 дней к ней лично через профиль в фейсбуке обратилась сотрудница команды "Дія" и снова запросила документы, подтверждающие правильный КВЭД. Только после этого правки, наконец, внесли, и заявку предпринимательницы приняли.

Неправильный КВЭД — не единственная загвоздка при оформлении помощи. Исходя из отзывов предпринимателей, система ошибочно отклоняет заявки на основании неуплаты ЕСВ, тогда когда по факту все налоги ФЛП заплатил.

Также бизнесмены сетуют, что в список видов деятельности, которым полагается компенсация, попали только те, которые должны закрыться в период локдауна. При этом их поставщики и партнеры, теряющие рынки сбыта или основных клиентов, с точки зрения государства компенсацию, увы, не заслужили. С полным списком тех, кто может получить 8 тысяч от президента, можно ознакомиться на сайте "Дії".

"Также, как и разрекламированный кредит "5-7-9%", государственная поддержка снова прошла мимо нас, — говорит ведущий эксперт рынка труда, основатель агентства "Борщ — рекрутинг будущего" Сергей Марченко. — Нашего КВЭДа не оказалось в списке, утвержденном Кабмином, так как формально наша деятельность не запрещена. Но после объявления первого локдауна у нас три месяца практически не было работы из-за закрытия бизнесов наших клиентов".

Собеседник Фокуса разочарован, что власти чаще лишь говорят о помощи бизнесу, инвестиционных нянях, льготных кредитах и дотациях, тогда когда в реальной жизни в его кругу общения господдержкой не смог воспользоваться никто, несмотря на многочисленные попытки.

Олеся Остафиева уверена, что ей удалось отстоять свое право, благодаря резонансной публикации в ее профиле в фейсбуке. Другие предприниматели также подтверждают, что подобные вопросы решаются практически в ручном режиме. Ведь весьма сомнительно, что представители команды "Дія" лично связываются в соцсетях с каждым, кто подает жалобу на систему.

Дело техники: как получить карантинную выплату

"У предпринимателей не было никаких ожиданий относительно финансовой поддержки на карантине. И хотя сумма в 8 тыс. грн не покрывает убытков бизнеса от простоя, отказываются от нее единицы. Поэтому вокруг этой компенсации начался ажиотаж", — говорит Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса.

По оценке Дмитрия Горюнова, старшего экономиста Центра экономической стратегии (ЦЭС), программа должна покрыть около 567 тыс. наемных сотрудников и 467 тыс. ФЛП — около миллиона человек. Соответственно, по подсчетам ЦЭС, максимальные затраты государства на эти выплаты составят 10,7 млрд грн — менее 1% расходов госбюджета и 0,25% от прогнозируемого ВВП 2021 года.

[ + – ] Приятный бонус. Для многих предпринимателей снижение налогового бремени важнее разовых выплат Фото: Getty Images

Новшество вводится законом №1071-IX "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Документ вступил в силу 10 декабря 2020 года.

Чтобы все желающие успели воспользоваться возможностью получить деньги, Кабмин продлил срок подачи заявок на выплату 8 тыс. грн ФЛП и наемным работникам, которые приостанавливают работу в "карантин зимних каникул", до 31 декабря 2020 года. Процесс регистрации максимально цифровизировали.

Как получить карантинную выплату? Чтобы "попытать счастья", нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID, выбрать в разделе "Услуги" пункт "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам". После этого система должна автоматически проверить данные в реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда на соответствие условиям программы.

Важно

Избирательная помощь. Кому поможет и кого спасет государство во время локдауна

В результате обработки заявки в личный кабинет должно прийти подтверждение об успешной обработке обращения или аргументированный отказ.

Если предприниматель считает отказ ошибочным, ему следует обратиться в службу поддержки портала "Дія". Однако, как показывает практика, вопросы, зачастую, решаются в ручном режиме.

Для получения денег нужно указать номер личного (не предпринимательского) гривневого счета в формате IBAN. Помощь обещали выплатить до 31 декабря 2020 года.

По словам старшего юриста ЮФ "Кушнир, Якимяк и Партнеры" Аллы Скрипник, ФЛП не могут рассчитывать на компенсацию, если КВЭД, предполагающий получение помощи, не зарегистрирован, как основной по состоянию на 31 октября 2020 года. Кроме этого, права на компенсацию лишены ФЛП, зарегистрированные после 10 сентября 2020 года (3 месяца до вступления в силу Закона № 1071-IX), а также те, кто на 10 декабря 2020 года оплатили за себя ЕСВ менее, чем за три месяца. Также не имеют право на помощь граждане, которые являются и наемными работниками, и ФЛП одновременно.

Дия допомога: из-за чего предприниматели получают отказ

Как показывают примеры в начале статьи, система вполне может выдавать ошибочные отказы.

"Все зависит не от бизнеса или уплаченных налогов, как это происходит в развитых странах, а исключительно от кода КВЭД, который должен быть указан первым и ни в коем случае не вторым. Поэтому многие представители непродовольственной розницы, кинобизнеса, рестораны, развлекательные центры и клубы, фактически, остались без компенсации", — продолжает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры".

Важно

Статский советник. Тимофей Милованов — о возможном дефолте и главных рисках 2021-го

По мнению собеседника Фокуса, подавать в суд здесь бессмысленно — пока дело будет рассматриваться помощь, с одной стороны, станет не актуальна, а с другой — денег на ее выплату в бюджете уже не будет.

На фоне общего ажиотажа вокруг 8 тыс. грн также можно выделить предпринимателей, которые опасаются обращаться за помощью. Они бояться навлечь на себя внимание проверяющих органов. "Не смешите, денег не дадут, а проверками замучают", — прокомментировала ситуацию с господдержкой ФЛП из Кривого Рога Галина Нестеренчук. И в ее словах есть доля истины, ведь получаемые сведения от ФЛП будут анонсом от тех, кто не должен работать в локдаун, а значит, проверки вполне могут нагрянуть.

Кому помогут 8 тысяч от Зеленского

Опрошенные Фокусом предприниматели сетуют, что 8 тысяч гривен практически не компенсируют убытки, которые им придется нести во время "карантина зимних каникул" с 8 по 24 января 2021 года.

"Январь — месяц выплаты налогов. Если добавить к ним плату за аренду помещения и коммунальные услуги, нам придется заплатить около 200 тыс. грн. независимо от того, будем мы работать или нет", — говорит Остафиева.

В случае получения 8 тысяч гривен от государства предпринимательница планирует перенаправить их одному из сотрудников, который остался без соответствующей компенсации, не успев проработать трех месяцев.

[ + – ] В ручном режиме. Некоторым предпринимателям удается получить выплату только после скандала в соцсети

В свою очередь, владелец небольшого спортивного магазина рассказал Фокусу, что ему в январе также придется оплатить аренду магазина, офиса, склада и налоги за квартал, на что уйдет около 30 тыс. грн. Предприниматель рассчитывает на накопленное с весны, впрочем, прогнозирует, что уйдет в минус. "Эти 8 тыс. грн — приятный бонус. Но лучше бы нам всем налоги отменили на эту или даже меньшую сумму. Не надо нам давать, надо просто не забирать", — говорит бизнесмен.

Однако то, что по киевским меркам выглядит каплей в море, для микробизнеса в регионах может оказаться весомым подспорьем в период простоя. "Для мелких предпринимателей с незначительным объемом деятельности помощь 8 тыс. грн может стать существенной временной поддержкой, — говорит Алла Скрипник. — В то же время для ФЛП с большими оборотами господдержка должна быть системной и комплексной в виде снижения налоговой нагрузки, отмены штрафных санкций за финансовые нарушения, связанные с ограничительными мерами, временное приостановление или ослабление госконтроля".

Конечно, для предпринимателей, кроме 8 тысяч от президента, важна любая помощь, которая снижает фиксированные расходы — оплату труда, аренды и некоторых налогов. И опрошенные эксперты сообщают, что законодательство также предполагает помощь с оплатой ЕСВ, возможность не платить за аренду государственного и коммунального имущества, перенос оплаты или прощение некоторых налоговых долгов, освобождение на полгода от уплаты единого налога и ЕСВ ФЛП первой группы упрощенной системы. Правда, воспользоваться указанными льготами удается также далеко не всем, и вряд ли украинскому бизнесу стоит питать иллюзии в отношении господдержки.