Концессия порта "Ольвия" в Николаеве: "Укрспецэкспорт" заключил меморандум с катарцами

Меморандум предусматривает сотрудничество в реконструкции порта, углублении дна и увеличении пропускных способностей ведущих к порту транспортных путей.

22 декабря 2020 года "Укрспецэкспорт", входящий в концерн "Укроборонпром", заключил с катарской компанией QTerminals W.L.L. "Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве", который детализирует направления сотрудничества по концессии николаевского порта "Ольвия". Об этом рассказывается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Документ подписали между ГП "Укроборонсервисом", "дочерней" компанией "Укрспецекспорта", и проектной компанией портового оператора QTerminals W.L.L., ООО "Тютерминалз Ольвия".

"Сегодня проектная компания концессионера ООО "Кютерминалз Ольвия" и "Укроборонсервис" заключили первый Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках этой концессии, что является важным достижением переходного периода. Среди прочего, документ регулирует вопросы, связанные с общим использованием инфраструктурных объектов, и поможет сторонам объединить усилия для развития стратегической инфраструктуры вокруг порта", — сказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, компании будут вместе реконструировать порт и углублять дно. Также планируется увеличивать пропускные способности автодорог и железной дороги, ведущих к порту.

Мининфраструктуры будет предоставлять постоянную поддержку катарцам в коммуникации с украинскими госорганами. Также в меморандуме предусматривается улучшение сотрудничества сторон с органами местного самоуправления, институциями и ведомствами в Николаевской области.

Отмечается, что компания QTerminals W.L.L. управляет самым большим торговым потром Катара — Хамадом — стоимость которого превышает 7 млрд долларов.

Порт "Ольвия" (до января 2017 года – специализированный порт "Октябрьск") основан в 1992 году на базе 3-го грузового района Николаевского морского торгового порта. Проектировался для перегрузки главным образом военной техники. На сегодняшний день является одним из самых современных портов в Украине.

Напомним, порт "Ольвия" был передан в концессию катарской компании на 35 лет. Сделку подписали в августе 2020 года. По условиям концессии, за этот период должно быть привлечено 17,3 млрд грн инвестиций (на первом этапе – 3,4 млрд грн).

26 июня 2020 в концессию передали первый порт в Украине – морской торговый порт в Херсоне. Грузинско-швейцарская компания "Рисойл-Херсон" победила в конкурсе на концессию.