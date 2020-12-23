Каждый украинец заплатил в 2020 году $106 за обслуживание госдолга — официально

Это далеко не окончательный итог, поскольку самые крупные выплаты по госдолгу Киев осуществляет в конце года.

За неполный 2020 год каждый гражданин Украины заплатил порядка трех тысяч гривен из собственного кармана за обслуживание государственного долга.

Об этом в среду, 23 декабря заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на сайте своего ведомства. По словам чиновника: "Самая большая наша проблема – это заимствования. Это треть госбюджета".

"Я хочу привести две цифры. Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга заплатил по три тысячи гривен. Иными словами, каждый из нас: вы, я, остальные украинцы – потратили в 2020 году по 3000 гривен на обслуживание госдолга", – сообщил Пацкан.

По словам главы ведомства, в госбюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд гривен, однако по факту, на 1 декабря из казны уже было потрачено 357,4 млрд гривен, "и эта сумма к концу года возрастет".

В частности, Пацкан проводил свой подсчет, основываясь на данных по состоянию на начало декабря: "Полный анализ бюджета-2020 будет опубликован только в следующем году. Вы же знаете украинскую специфику, что наибольшие платежи (выплаты по госдолгу, – ред.) идут в декабре".

Отметим, что Счетная палата является госорганом финансово-бюджетного контроля, который образуется Верховной Радой, подчинен и подотчетен ей. Валерий Пацкан был назначен главой палаты еще при прошлом президенте Украины – 15 марта 2018. На тот момент Пацкан являлся народным депутатом от "Блока Петра Порошенко", пройдя в Раду под ее брендом на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

Напомним, по итогам 2019 Украина выплатила на погашение и обслуживание госдолга 464,4 миллиарда гривен, что составило 46% доходов прошлогоднего бюджета. Согласно графику выплат, в 2021 году Украина должна погасить $10 млрд внешних долгов, а в 2022 – еще $7 млрд. При этом, их пик (около 4 млрд долларов) придется на третий квартал грядущего года.

Ранее Фокус уже разбирался, куда уйдут деньги из госбюджета на 2021 год.