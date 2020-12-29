Это уже Covid-19? Где можно недорого сдать ПЦР и ИФА: обзор лабораторий
Фокус выяснил, сколько стоят анализы на коронавирус в частных лабораториях, как формируется их цена и что влияет на результат теста.
По отзывам граждан, семейные врачи направляют на бесплатный ПЦР-тест на коронавирус преимущественно в случае тяжелого течения заболевания. Впрочем, и это относится лишь к тем, кто ложится в стационар. Или же такие тесты доступны самым настойчивым, кто будет донимать доктора направлением, пока не получит его. Правда, на это может уйти от 5 до 15 дней, а то и дольше, что делает тестирование бессмысленным (на 12-й день после появления симптомов у большинства людей, болевших коронавирусом, ПЦР-тест покажет негативный результат).
Лицам, которые обращаются к врачам с легкими проявлениями острых респираторных заболеваний, те попросту советуют посидеть на самоизоляции до исчезновения симптомов. Или предлагают сдать анализ на ковид в частной лаборатории.
Не каждый готов смириться с неизвестностью. Поэтому граждане очень часто делают ПЦР в лабораториях частных клиник, где сдать тест на коронавирус можно без направления врача. Туристы, которым тест необходим для пересечения границы, также пользуются услугами частников.
Тарифы лабораторий по сдаче теста на COVID-19 в Киеве
Как объясняют в лабораториях, стоимость любых тестов состоит из трех составляющих. Главная из них – затраты на реагенты. Вторая часть – постоянные издержки лаборатории на персонал, аренду помещений, коммунальные платежи, амортизацию оборудования и прочее. Третья составляющая — прибыль. Ведь частные лаборатории — это бизнес.
Уровень прибыли, заложенный в цену анализа на ковид в лабораториях, зависит исключительно от аппетитов собственников бизнеса. "Ярким примером недобросовестного наживания на населении стала ситуация с ценообразованием на ПЦР-тесты в первые несколько месяцев эпидемии, когда некоторые лаборатории ввиду высокого спроса устанавливали наценку в 5-7 раз выше себестоимости тестов", — отмечает Николай Скавронский, коммерческий директор сети лабораторий "Синэво".
Впрочем, ажиотаж продолжался недолго, и через несколько месяцев после начала эпидемии по мере насыщения рынка цены на тесты начали выравниваться. В десяти лидирующих по количеству ПЦР-тестов лабораториях Киева в декабре 2020 года стоимость этого анализа составляет от 700 до 1580 грн. Тест на антитела ИФА стоит от 280 до 580 грн (см. таблицу).Важно
Эту тенденцию Скавронский, отчасти, объясняет снижением стоимости реагентов в связи с насыщением мирового рынка предложениями от большего числа производителей. Правда для дальнейшего удешевления тестов собеседник Фокуса предпосылок не видит. Более того, в случае продолжения в 2021 году девальвации гривны возможно даже подорожание услуг. Ведь для тестирования на COVID-19 лаборатории пользуются импортными реагентами.
С другой стороны, участники рынка в Украине умерили свои аппетиты. Как следствие, Антимонопольный комитет не обнаружил в этой сфере перекосов. Киевское областное территориальное управление Антимонопольного комитета Украины, которое проверило справедливость цен на тесты, в конце октября 2020 года объявило об отсутствии антиконкурентных нарушений.
"70% — такова рентабельность ПЦР-тестов в некоторых клиниках Киева. Но это не нарушение, это призыв к другим участвовать и заходить на рынок. Есть (тесты на коронавирус — Фокус) и дешевле, с рентабельностью до 40%. Мы надеемся, что именно рынок сбалансирует цену на тестирование", — сообщил Алексей Хмельницкий, глава киевского областного территориального управления Антимонопольного комитета Украины на своей странице в фейсбук.
Какие есть виды тестов на коронавирус?
Изучая предложения лабораторий, запросто можно потеряться. Ведь лаборатории предлагают выявление РНК COVID-19 методом ПЦР, анализ на антитела к коронавирусу IgG, IgM и IgА методом иммуноферментного анализа (ИФА), а также так называемые "быстрые" тесты (эспресс-тестирование). Для ИФА берут кровь из вены. Для экспресс-теста — кровь из пальца. Для ПЦР — мазок из ротовой полости и носоглотки.
ПЦР-тест ищет РНК вируса. Его обнаружение подтверждает факт заболевания и заразность для окружающих даже при отсутствии симптомов. На этот тест направляют семейные врачи при подозрении на коронавирус. Именно такие тесты требуют от туристов при пересечении границы.
По отзывам граждан, даже у одновременно заболевших членов одной семьи или коллег, ПЦР-тесты на коронавирус, зачастую, показывает разные результаты. То есть, ложноотрицательные тесты на COVID-19 — отнюдь не редкость.
По словам Николая Скавронского, такое возможно, если плохо выполнен забор биоматериала для проведения тестирования, из-за чего клетки, содержащие вирус, в образец не попадают. То есть, человеческий фактор может дать о себе знать.
Вторая возможная причина – низкая чувствительность реагентов, которые использует лаборатория. "После попадания вируса в организм он продуцирует свои копии и если, например, чувствительность теста составляет 400 копий на 1 мл биоматериала, а вируса в организме только 300 копий, то такой тест покажет отрицательный результат, хотя человек на самом деле болен", — объясняет механизм Скавронский.
Также на результат может повлиять стадия заболевания. Наибольшая концентрация вируса отмечается на 4-7 день болезни. Однако после 14 дня этот показатель снижается, что осложняет диагностику на этом этапе.
ИФА-тесты ищут не частички вирусов, а антитела, которые вырабатываются в ответ на его проникновение. В частности, наличие антител IgG свидетельствует о развитии иммунитета к коронавирусу. Максимальная их концентрация наблюдается на 4-5 неделе после заражения.
Такой анализ обычно сдают те, кто, не получив направление на ПЦР-тест, переболел ОРЗ, общался с заболевшими и хочет убедиться, что антитела уже есть. Однако положительный результат не гарантирует невозможность заражения коронавирусом в более отдаленном будущем. Согласно некоторым исследованиям, "срок хранения" антител в организме – до 180 дней.
Сравнение расценок в лабораториях Киева
По состоянию на декабрь 2020 года, наибольшее количество ПЦР-тестов на коронавирус среди частных лабораторий сделали в сети "Дила". При этом цены в этой лаборатории традиционно оставались на довольно высоком уровне по сравнению с другими игроками рынка. В декабре 2020 года в лаборатории "Дила" стоимость ПЦР теста понизили до 1080 грн. Правда, сроки выполнения такого анализа составляют до 48 часов. Тем, кто хочет получить результат в течение суток, придется платить 1580 грн.
В сети при условии заказа услуг на сумму от 2 тыс. грн вызов медсестры на дом обходится бесплатно. Поэтому если ПЦР-тест на коронавирус необходим нескольким членам семьи, стоит воспользоваться этой возможностью. Однако, по отзывам опрошенных Фокусом клиентов, в тот же день свободной медсестры может и не найтись. Поэтому придется ждать 2-3 дня или идти в отделение.
"Синэво" практически догоняет "Дилу" по количеству выполненных ПЦР-тестов, а в сегменте тест ИФА — лидирует. Ежедневно сеть лабораторий выполняет около 5 тыс. тестов на COVID-19, из которых около 3 тыс. – ПЦР-тесты. По ним процент положительных результатов составляет около 31-32%.Важно
В "Синэво" в случае предварительной онлайн-оплаты анализов на сайте лаборатории полагается скидка 10%. Предварительная регистрация и оплата позволяет предельно сократить время пребывания в лаборатории. В этой сети тесты на COVID-19 принимают не во всех отделениях, а только в 58 специализированных ковидных центрах по всей Украине. Поэтому предварительно стоит выяснить на сайте компании их адреса. Там же есть информация и о загрузке конкретных лабораторий в реальном времени. Цена теста в этой лаборатории — 990 грн.
Самые дешевые лаборатории Киева
Самыми демократичными ценами в Киеве отличаются лаборатории "Николаб" и ДНК. ПЦР-тест там стоит 740 грн и 700 грн соответственно. Правда, клиенты рассказывают, что в этих лабораториях очень часто приходится стоять в больших очередях.
Судя по опросу Фокуса, свою работу в большинстве случаев лаборатории выполняют вовремя или даже с опережением заявленных сроков. Крупные лаборатории ("Дила", "Медлаб" и другие) результаты высылают на электронную почту непосредственно в день сдачи анализа, ночью того же дня или ранним утром следующего за днем проведения. Тем не менее, клиенты рассказывают и о единичных задержках или сбоях. В некоторых лабораториях за результатами просят прийти лично. Перед сдачей анализа обязательно нужно заполнить анкету. Причем, в некоторых анкетах необходимо указать фамилию семейного врача и адрес его места работы.
Сколько стоят тесты на коронавирус в частных лабораториях Киева
|
Лаборатория
|
Цена теста ПЦР, грн*
|
Цена теста ИФА IgG, грн*
|
Дила
|
1580
|
450
|
Синэво Украина
|
990
|
400
|
Николаб
|
740
|
292
|
ДНК-Лаборатория
|
700
|
300
|
ЛДЦ Диагностик (группа “ADONIS”)
|
1300
|
-
|
Диаген
|
1375
|
443
|
Омега Киев
|
900
|
500
|
Медлаб
|
1300
|
580
|
МедиАн
|
960
|
280
|
CSD Lab
|
1500
|
550
Данные: сайты лабораторий
*При условии получения результата через 1-2 суток. При более срочном или более длительном выполнении стоимость может отличаться в ту или иную сторону. Расценки могут не учитывать оплату забора материала (обычно около 30 грн) и вызов медсестры на дом (в среднем 500 грн по Киеву).
ТОП-10 частных лабораторий Киева по количеству тестов на коронавирус
|
Лаборатория
|
ПЦР
|
ИФА
|
МЛ «Дила»
|
197170
|
57492
|
Синэво Украина
|
176541
|
198247
|
Николаб
|
99496
|
19319
|
ДНК-Лаборатория
|
92872
|
12628
|
ЛДЦ Диагностик (группа “ADONIS”)
|
69006
|
9817
|
Диаген
|
53495
|
4599
|
Омега Киев
|
50858
|
7383
|
Медлаб
|
27591
|
6685
|
МедиАн
|
11592
|
498
|
CSD Lab
|
10561
|
2234
Данные: Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) на 22 декабря