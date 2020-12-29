Это уже Covid-19? Где можно недорого сдать ПЦР и ИФА: обзор лабораторий

Фокус выяснил, сколько стоят анализы на коронавирус в частных лабораториях, как формируется их цена и что влияет на результат теста.

По отзывам граждан, семейные врачи направляют на бесплатный ПЦР-тест на коронавирус преимущественно в случае тяжелого течения заболевания. Впрочем, и это относится лишь к тем, кто ложится в стационар. Или же такие тесты доступны самым настойчивым, кто будет донимать доктора направлением, пока не получит его. Правда, на это может уйти от 5 до 15 дней, а то и дольше, что делает тестирование бессмысленным (на 12-й день после появления симптомов у большинства людей, болевших коронавирусом, ПЦР-тест покажет негативный результат).

Лицам, которые обращаются к врачам с легкими проявлениями острых респираторных заболеваний, те попросту советуют посидеть на самоизоляции до исчезновения симптомов. Или предлагают сдать анализ на ковид в частной лаборатории.

Не каждый готов смириться с неизвестностью. Поэтому граждане очень часто делают ПЦР в лабораториях частных клиник, где сдать тест на коронавирус можно без направления врача. Туристы, которым тест необходим для пересечения границы, также пользуются услугами частников.

Тарифы лабораторий по сдаче теста на COVID-19 в Киеве

Как объясняют в лабораториях, стоимость любых тестов состоит из трех составляющих. Главная из них – затраты на реагенты. Вторая часть – постоянные издержки лаборатории на персонал, аренду помещений, коммунальные платежи, амортизацию оборудования и прочее. Третья составляющая — прибыль. Ведь частные лаборатории — это бизнес.

Уровень прибыли, заложенный в цену анализа на ковид в лабораториях, зависит исключительно от аппетитов собственников бизнеса. "Ярким примером недобросовестного наживания на населении стала ситуация с ценообразованием на ПЦР-тесты в первые несколько месяцев эпидемии, когда некоторые лаборатории ввиду высокого спроса устанавливали наценку в 5-7 раз выше себестоимости тестов", — отмечает Николай Скавронский, коммерческий директор сети лабораторий "Синэво".

Впрочем, ажиотаж продолжался недолго, и через несколько месяцев после начала эпидемии по мере насыщения рынка цены на тесты начали выравниваться. В десяти лидирующих по количеству ПЦР-тестов лабораториях Киева в декабре 2020 года стоимость этого анализа составляет от 700 до 1580 грн. Тест на антитела ИФА стоит от 280 до 580 грн (см. таблицу).

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Эту тенденцию Скавронский, отчасти, объясняет снижением стоимости реагентов в связи с насыщением мирового рынка предложениями от большего числа производителей. Правда для дальнейшего удешевления тестов собеседник Фокуса предпосылок не видит. Более того, в случае продолжения в 2021 году девальвации гривны возможно даже подорожание услуг. Ведь для тестирования на COVID-19 лаборатории пользуются импортными реагентами.

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С другой стороны, участники рынка в Украине умерили свои аппетиты. Как следствие, Антимонопольный комитет не обнаружил в этой сфере перекосов. Киевское областное территориальное управление Антимонопольного комитета Украины, которое проверило справедливость цен на тесты, в конце октября 2020 года объявило об отсутствии антиконкурентных нарушений.

"70% — такова рентабельность ПЦР-тестов в некоторых клиниках Киева. Но это не нарушение, это призыв к другим участвовать и заходить на рынок. Есть (тесты на коронавирус — Фокус) и дешевле, с рентабельностью до 40%. Мы надеемся, что именно рынок сбалансирует цену на тестирование", — сообщил Алексей Хмельницкий, глава киевского областного территориального управления Антимонопольного комитета Украины на своей странице в фейсбук.

Какие есть виды тестов на коронавирус?

Изучая предложения лабораторий, запросто можно потеряться. Ведь лаборатории предлагают выявление РНК COVID-19 методом ПЦР, анализ на антитела к коронавирусу IgG, IgM и IgА методом иммуноферментного анализа (ИФА), а также так называемые "быстрые" тесты (эспресс-тестирование). Для ИФА берут кровь из вены. Для экспресс-теста — кровь из пальца. Для ПЦР — мазок из ротовой полости и носоглотки.

ПЦР-тест ищет РНК вируса. Его обнаружение подтверждает факт заболевания и заразность для окружающих даже при отсутствии симптомов. На этот тест направляют семейные врачи при подозрении на коронавирус. Именно такие тесты требуют от туристов при пересечении границы.

По отзывам граждан, даже у одновременно заболевших членов одной семьи или коллег, ПЦР-тесты на коронавирус, зачастую, показывает разные результаты. То есть, ложноотрицательные тесты на COVID-19 — отнюдь не редкость.

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По словам Николая Скавронского, такое возможно, если плохо выполнен забор биоматериала для проведения тестирования, из-за чего клетки, содержащие вирус, в образец не попадают. То есть, человеческий фактор может дать о себе знать.

Вторая возможная причина – низкая чувствительность реагентов, которые использует лаборатория. "После попадания вируса в организм он продуцирует свои копии и если, например, чувствительность теста составляет 400 копий на 1 мл биоматериала, а вируса в организме только 300 копий, то такой тест покажет отрицательный результат, хотя человек на самом деле болен", — объясняет механизм Скавронский.

Также на результат может повлиять стадия заболевания. Наибольшая концентрация вируса отмечается на 4-7 день болезни. Однако после 14 дня этот показатель снижается, что осложняет диагностику на этом этапе.

ИФА-тесты ищут не частички вирусов, а антитела, которые вырабатываются в ответ на его проникновение. В частности, наличие антител IgG свидетельствует о развитии иммунитета к коронавирусу. Максимальная их концентрация наблюдается на 4-5 неделе после заражения.

Такой анализ обычно сдают те, кто, не получив направление на ПЦР-тест, переболел ОРЗ, общался с заболевшими и хочет убедиться, что антитела уже есть. Однако положительный результат не гарантирует невозможность заражения коронавирусом в более отдаленном будущем. Согласно некоторым исследованиям, "срок хранения" антител в организме – до 180 дней.

Сравнение расценок в лабораториях Киева

По состоянию на декабрь 2020 года, наибольшее количество ПЦР-тестов на коронавирус среди частных лабораторий сделали в сети "Дила". При этом цены в этой лаборатории традиционно оставались на довольно высоком уровне по сравнению с другими игроками рынка. В декабре 2020 года в лаборатории "Дила" стоимость ПЦР теста понизили до 1080 грн. Правда, сроки выполнения такого анализа составляют до 48 часов. Тем, кто хочет получить результат в течение суток, придется платить 1580 грн.

В сети при условии заказа услуг на сумму от 2 тыс. грн вызов медсестры на дом обходится бесплатно. Поэтому если ПЦР-тест на коронавирус необходим нескольким членам семьи, стоит воспользоваться этой возможностью. Однако, по отзывам опрошенных Фокусом клиентов, в тот же день свободной медсестры может и не найтись. Поэтому придется ждать 2-3 дня или идти в отделение.

"Синэво" практически догоняет "Дилу" по количеству выполненных ПЦР-тестов, а в сегменте тест ИФА — лидирует. Ежедневно сеть лабораторий выполняет около 5 тыс. тестов на COVID-19, из которых около 3 тыс. – ПЦР-тесты. По ним процент положительных результатов составляет около 31-32%.

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В "Синэво" в случае предварительной онлайн-оплаты анализов на сайте лаборатории полагается скидка 10%. Предварительная регистрация и оплата позволяет предельно сократить время пребывания в лаборатории. В этой сети тесты на COVID-19 принимают не во всех отделениях, а только в 58 специализированных ковидных центрах по всей Украине. Поэтому предварительно стоит выяснить на сайте компании их адреса. Там же есть информация и о загрузке конкретных лабораторий в реальном времени. Цена теста в этой лаборатории — 990 грн.

Самые дешевые лаборатории Киева

Самыми демократичными ценами в Киеве отличаются лаборатории "Николаб" и ДНК. ПЦР-тест там стоит 740 грн и 700 грн соответственно. Правда, клиенты рассказывают, что в этих лабораториях очень часто приходится стоять в больших очередях.

Судя по опросу Фокуса, свою работу в большинстве случаев лаборатории выполняют вовремя или даже с опережением заявленных сроков. Крупные лаборатории ("Дила", "Медлаб" и другие) результаты высылают на электронную почту непосредственно в день сдачи анализа, ночью того же дня или ранним утром следующего за днем проведения. Тем не менее, клиенты рассказывают и о единичных задержках или сбоях. В некоторых лабораториях за результатами просят прийти лично. Перед сдачей анализа обязательно нужно заполнить анкету. Причем, в некоторых анкетах необходимо указать фамилию семейного врача и адрес его места работы.

Сколько стоят тесты на коронавирус в частных лабораториях Киева

Лаборатория Цена теста ПЦР, грн* Цена теста ИФА IgG, грн* Дила 1580 450 Синэво Украина 990 400 Николаб 740 292 ДНК-Лаборатория 700 300 ЛДЦ Диагностик (группа “ADONIS”) 1300 - Диаген 1375 443 Омега Киев 900 500 Медлаб 1300 580 МедиАн 960 280 CSD Lab 1500 550

Данные: сайты лабораторий

*При условии получения результата через 1-2 суток. При более срочном или более длительном выполнении стоимость может отличаться в ту или иную сторону. Расценки могут не учитывать оплату забора материала (обычно около 30 грн) и вызов медсестры на дом (в среднем 500 грн по Киеву).

ТОП-10 частных лабораторий Киева по количеству тестов на коронавирус

Лаборатория ПЦР ИФА МЛ «Дила» 197170 57492 Синэво Украина 176541 198247 Николаб 99496 19319 ДНК-Лаборатория 92872 12628 ЛДЦ Диагностик (группа “ADONIS”) 69006 9817 Диаген 53495 4599 Омега Киев 50858 7383 Медлаб 27591 6685 МедиАн 11592 498 CSD Lab 10561 2234

Данные: Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) на 22 декабря