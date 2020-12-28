Украина в 2021 году должна погасить рекордные $16 млрд госдолга, – Минфин

В новом году нужно будет выплатить в счет госдолга почти вдвое больше, чем в 2022-м и 2023-м годах.

В 2021 году государству предстоит выплатить $8,2 млрд для погашения внутреннего долга, $3,4 млрд – внешнего, $2,7 млрд – для обслуживания внутреннего долга и $1,8 млрд грн – обслуживания внешнего долга. Итого – $16 млрд.

Такие данные Министерства финансов приводит агентство "Интерфакс-Украина".

Далее выплаты по госдолгу снизятся до $8,6 млрд грн в 2022 году, и до $8,9 млрд – в 2023 году.

Выплаты в 2024-м вырастут до $10,1 млрд, а затем опять снизятся до $8,1 млрд в 2025-м.

Правительство утверждало, что деньги, необходимые для выплат по госдолгу, заложены в госбюджет-2021.

За неполный 2020 год каждый гражданин Украины заплатил порядка трех тысяч гривен из собственного кармана за обслуживание государственного долга.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. "Я хочу привести две цифры. Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга заплатил по три тысячи гривен. Иными словами, каждый из нас: вы, я, остальные украинцы – потратили в 2020 году по 3000 гривен на обслуживание госдолга", – сообщил он.

Напомним, по итогам 2019 Украина выплатила на погашение и обслуживание госдолга 464,4 миллиарда гривен, что составило 46% доходов прошлогоднего бюджета.

Нацбанк сообщал, что согласно графику выплат, в 2021 году Украина должна погасить около $10 млрд внешних долгов, а в 2022 – еще $7 млрд. При этом, их пик (около 4 млрд долларов) придется на третий квартал грядущего года.