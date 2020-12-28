Бюджет-2020 в доходной части получил больше, чем планировалось, – Шмыгаль

По словам премьера, увеличение доходов бюджета удалось достичь благодаря эффективной борьбе с различными схемами и аферами.

Налоговые поступления в доходную часть госбюджета на 2020 год превышают плановый показатель на 60 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Бюджет 2020 года в доходной части получил больше, чем планировалось. Даже несмотря на то, что когда наше правительство пришло в марте, то отставание по доходам было почти 40 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом правительство, как утверждает премьер, не повышало налоговую нагрузку на бизнес. Были запрещены большинство проверок, в том числе и налоговые.

По словам Шмыгаля, увеличение доходов бюджета стало возможным благодаря тому, что государство начало результативно вести борьбу с различными схемами и скрутками.

"Налоговые органы собрали на 60 млрд грн больше, чем ожидалось. Поступления от приватизации в этом году составили 2,5 млрд грн, что больше, чем поступления 2018 и 2019 годов вместе взятых", – отметил премьер.

Кроме того, отмечается, что в этом году полноценно заработал инструмент концессий. В частности, в концессию были переданы два украинских порта, что позволяет привлечь миллиарды гривен инвестиций в экономику страны.

Ранее сообщалось, что МВФ рекомендует Украине отказаться от внедрения налога на выведенный капитал и ввести косвенные методы оценки дохода.

Напомним, ранее Государственная фискальная служба выявила схему по незаконной продаже бытовой техники на 173 млн гривен.