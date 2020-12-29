По итогам года ВВП Украины упадет на 4,8%, − Петрашко

По словам министра, падение в некоторых отраслях экономики началось еще в конце 2019 года.

По итогам нынешнего года экономика Украины сократится на 4,8%.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube.

"Мы и далее сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле − падение на 4,8% по году. И мы сохраняем этот прогноз как базовый", − сказал он.

Он напомнил, что Украина вошла в этот год с падения промышленного производства.

По словам министра, за первый квартал 2020 года падение ВВП составило 1,3%, во втором квартале падение ускорилось до 11,4%, в третьем квартале падение сократилось до 3,5%.

"Ожидается 3% в четвертом квартале", − отметил Петрашко.

Кроме того, он рассказал о признаках восстановления экономики в четвертом квартале. Так, наблюдается стабилизация индекса промышленной продукции, падение −0,3% в пределах погрешности, идет рост индекса сельхозпродукции 11,3%, также растет оборот розничной торговли на 12,1%.

Отметим, в Минэкономики сообщили, что реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Ранее в Госстат сообщили, что падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина за последние 10 лет потеряла триллион долларов ВВП. Причиной этому стал не реализованный потенциал.