Первыми в концессию могут быть переданы железнодорожные вокзалы Киева и Винницы

Претендентами второй очереди считаются вокзалы Львова и Одессы.

Министерство инфраструктуры намерено начать передать в концессию железнодорожные вокзалы. Взять эти объекты могут крупные международные игроки, которые имеют соответствующий опыт управления вокзалами и готовы инвестировать, а также локальные инвесторы, считает министр Владислав Криклий.

По его словам, от такой управленческой трансформации выиграют все. Государство и местные власти получат дополнительные рабочие места, налоги и концессионные платежи. "Укрзализныця" – уменьшение убытков, обновление и развитие инфраструктуры. Инвестор – прибыль. Потребители – качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт.

Благодаря технической помощи международных партнеров оценена готовность к концессии семи вокзалов и проведен анализ рынка.

В качестве первых потенциальных концессий рассматриваются вокзалы Киева и Винницы, также решено подготовить предварительное технико-экономическое обоснование концессии вокзалов во Львове и Одессе.

Впервые о концессии вокзалов предметно начали говорить в январе этого года. Тогда ожидалось, что в конце 2020 года на 20 лет помимо "Киева-Пассажирского" в концессию будут также переданы вокзалы в Харькове, Хмельницком, Виннице, Днепре, Николаеве и Чопе. В октябре срок концессии назывался уже 25 лет.

Вокзалы в крупных городах интересны инвесторам как места с высоким и прогнозируемым трафиком посетителей. В небольших же городах их можно сделать точкой притяжения, центрами досуга для горожан.

Концессия вокзалов довольно распространена в мировой практике. Единой модели ее нет, так как начальные условия везде очень разные.

Напомним, в августе 2020 был передан в концессию на 35 лет специализированный морской порт "Ольвия" в Николаеве. А первый порт был передан в концессию в июне. Это был морской торговый порт в Херсоне. Компанию-концессионера обязали инвестировать более 300 млн грн, отремонтировать дороги и вложиться в местную инфраструктуру.