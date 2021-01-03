В Минсоцполитики объяснили, кому повысят пенсию с января

С нового года в стране повышается наименьшая пенсионная выплата, а индексация пенсий запланирована на весну.

С января 2021 года в Украине будет повышен размер минимальной пенсии для людей старше 65 лет, имеющих полный стаж. Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода.

Лазебная отмечает, что уже в понедельник, 4 января, пенсионеры из вышеупомянутой категории смогут получить повышенные выплаты.

"У нас в январе повышается наименьшая пенсионная выплата для людей, которым исполнилось 65 лет, но которые имеют полный стаж. Полный стаж для женщины определен 30 лет, а для мужчины — 35. Вот для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается. Например, есть человек с такими параметрами, у него 2000 гривен, то она будет повышена на 400 гривен. Это будет 2 400. У кого 2100, то, значит, на 300", – говорит министр.

В целом повышение коснется 2,2 млн украинцев, средний размер повышения пенсии для каждого будет разным от 350 до 360 гривен. После повышения самая маленькая пенсия будет составлять 2400 грн, ее получат все, кто сейчас получает меньше этого порога, подчеркнула Лазебная.

Кроме этого, в планах у правительства провести индексацию пенсий с 1 марта.

"Мы сейчас думаем над вариантами индексации. Потому что, во-первых, мы еще не знаем индекса, на который будет процент повышен. Но мы точно начнем ее (индексацию — ред.) 1 марта. И будем настаивать на том, чтобы она состоялась", – сказала Лазебная.

Она отметила, что в 2022 году правительство собирается индексировать пенсии для всех пенсионеров в стране, но для этого Верховной Раде необходимо принять необходимый законопроект.

Напомним, глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил о возможном прекращении доставки пенсий с 1 января, если Кабмин не решит вопрос оплаты этой услуги.