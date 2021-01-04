Украина заняла у Deutsche Bank 340,7 млн долларов, – Минфин

Украина привлекла краткосрочный кредит в немецком банке в последние дни декабря.

Украина в последние дни декабря прошлого года привлекла краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London на 340,7 млн долларов.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Согласно постановлению Кабинета министров №1291 от 23 декабря, речь идет о бридж-кредите (краткосрочный кредит, – ред.) сроком до полугода по ставке до трехмесячного LIBOR + 5,75%, который может быть досрочно погашен в случае изменения рыночной цены еврооблигаций Украины или при их новом выпуске на условиях, определенных кредитным договором.

По данным Минфина, в целом в прошлом году внешние заимствования Украины составили 232,3 млрд грн, или 92,4% от плана, а внутренние – 389,2 млрд грн, или 94,6% от плана.

Минфин также напомнил, что в 2020 году привлек еще один частный кредит – на 250 млн евро от Cargill Financial Services International.

Отметим, ранее Украина подписала кредитное соглашение с МБРР на $100 млн. Кредитные средства выдали на 27 лет под 0,25% годовых. Первые 12 лет будут льготными.

Кроме того, Германия выделит Украине еще один кредит. Согласно подписанному соглашению, Украине предоставят льготный кредит в размере 214,6 млн евро. Кредит выдается на 30 лет, 10 из них льготный период.