Цена на природный газ в Европе поднялась до максимума за 23 месяца

Цена газа на 5 января 2021 года поднялась до 253,5 долл. за тыс. куб.м.

Издание "Интерфакс-Украина" сообщило, что в первый день торгов 2021 года спотовая цена на газ в Европе достигла отметки 253,5 доллара за тысячу кубометров. Это самое высокое значение за последние 23 месяца, с января 2019 года. Такое повышение произошло, в том числе, из-за снижения температуры воздуха, уменьшения объемов поступления газа из РФ и через море в сжиженном виде.

На голландском хабе TTF (работающем по контракту "на сутки вперед") цена на газ с поставкой на вторник составила 253,5 долл. за тыс. куб.м., на понедельник она составляла 244 долл. за тыс. куб.м., а на новогодние праздники — 243 долл. за тыс. куб.м.

Примечательно, что в декабре 2020 года его стоимость составляла, в среднем, 202 долл. за тыс. куб.м., в ноябре — 168 долл. за тыс. куб.м.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что на первую половину января 2021 года в Европе прогнозируется значительно более низкая температура, чем была в три предыдущие зимы. Из-за холодной погоды в Европе вынуждены активно использовать запасы газа из подземных хранилищ.

А на газотранспортном коридоре, который лежит через Украину, с 2021 года начала действовать новая обязательная бронь для российского "Газпрома": 40 млрд кубометров (110 млн кубометров в сутки), тогда как в в 2020 году она составляла 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки). В декабре 2020 года "Газпром" ежедневно прокачивал через Украину 183 млн кубометров, а за первые три дня 2021 года эта цифра снизилась, в среднем, до 125 млн кубометров.

Также в январе 2021 года снижается наполовину (по сравнению с январем 2020 года) поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ (специальные портовые сооружения, предназначенные для сжижения газа и отправки сжиженного газа). "Интерфакс-Украина" пишет, что это может стать наиболее резким снижением за сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре — на 39%, а в декабре — 43%).

Кроме того, цена газа поддерживается благодаря заметному снижению вклада ветровой генерации в энергобаланс Европы. В частности, за 4 января она сократилась до 11,8% после месячного максимума в 30,9% неделю назад.

Напомним, в Украине с 1 января 2021 года действуют новые тарифы на распределение газа. Несогласные с резким повышением цены жители Полтавской области 4 января вышли на протест, перекрыв трассу "Харьков-Киев".