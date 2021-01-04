На Полтавщине перекрыли трассу "Харьков-Киев", протестовали против повышения тарифа на газ

На протест возле села Засулье Лубенского района вышли около 300 человек. Стоимость распределения газа в АО "Полтавагаз" возросла почти в два раза.

Полиция Полтавской области на своей странице в Facebook рассказала, что возле села Засулье Лубенского района состоялся протест несогласных с повышением тарифа на распределение природного газа.

По информации правоохранителей, около 300 протестующих из Засулья и соседних сел Оржицкого и Пирятинского районов в 10:15 начали ходить по пешеходному переходу. За порядком следили представители Лубенского отделения полиции.

Фото: пресс-служба полиции Фото: пресс-служба полиции Фото: пресс-служба полиции Фото: пресс-служба полиции

Длилась акция до 12:20, после чего движение транспортных средств по трассе было возобновлено.

В Telegram-канале "Труха" сообщили, что пробка из-за митингующих растянулась на 4 км.

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Отметим, согласно информации, опубликованной на сайте регулятора, с 1 января 2021 года стоимость распределения природного газа в АО "Полтавагаз" возросла с 1,09 грн до 2,07 грн за 1 куб. м.

По другим областям Украины с 1 января 2021 года стоимость распределения газа будет такой:

[ + – ] Стоимость распределения газа с 01.01.2021 Фото: УП [ + – ] Стоимость распределения газа с 01.01.2021 Фото: УП

Как мы уже сообщали, согласно закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", с 1 января 2021 года "голубое топливо" должны отключить тем, кто отказался от счетчиков и использовал его "только для приготовления еды". Таким образом, с нового года без газа могут остаться до 5,6 миллиона украинских домохозяйств.