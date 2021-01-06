Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

В июне прошлого года прогноз роста составлял 3,0%, в январе Всемирный банк его подтвердил.

Всемирный банк (ВБ) оценил падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 5,5%, и прогнозирует его рост в 2021 году на 3,0% (в сравнении с низким уровнем конца 2020 года) и в 2022 году – на 3,1%. Таким образом ВБ считает, что украинская экономика вернется на докоронакризисный уровень не ранее первой половины 2022 года.

Об этом говорится в январском докладе ВБ "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP). Такие доклады банк составляет раз в полугодие.

В сравнении с июньским прогнозом, ВБ ухудшил на 2 процентных пунктах падение ВВП Украины в 2020 году, но сохранил прогноз роста в 2021 году.

Мировая экономика упадет на 4,3% в 2020 году и может вырасти на 4% в 2021 году при условии, что начавшееся внедрение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего года. Однако вероятно, что восстановление экономики будет вялым из-за отсутствия решительных действий политиков по обузданию пандемии коронавируса и реализации реформ, способствующих росту инвестиций, отмечают в ВБ.

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"Пандемия привела к массе жертв и заболевших, ввергла миллионы людей в бедность, и впереди у нас, возможно, длительный период низкой экономической активности и низких доходов, – говорится в докладе.

Согласно прогнозу ВБ, ВВП США в 2021 году вырастет на 3,5%, еврозоны – на 3,6%, Японии – на 2,5%. В 2020 году они соответственно упали на 3,6%, 7,4% и 5,3%.

Китайская экономика выросла в 2020 году на 2%, а в 2021 году рост ускорится до 7,9%.

Напомним, Минэкономики ожидает падения ВВП Украины в 2020 году на 4,8%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина за последние 10 лет потеряла триллион долларов ВВП. Причиной этому стал не реализованный потенциал.