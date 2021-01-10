Аналитики рассказали, каким будет курс гривны в первом полугодии 2021-го

На курс национальной валюты повлияет ситуация на внешних рынках и решение МВФ по кредиту для Украины.

Курс гривны к июню составит 27,60 за доллар, хотя сейчас он находится в районе 28,50 после потери около 17% своей стоимости в прошлом году, сообщает Reuters по результатам ежемесячного опроса экспертов.

Свои прогнозы касательно будущего гривны озвучили 13 аналитиков. Согласно их информации, уже в первой половине 2021 года курс гривны укрепится. Этому будет способствовать приток иностранной валюты в результате экспорта, а также возобновлению интереса иностранных инвесторов к украинским облигациям.

В OTP Bank курс гривны в первые шесть месяцев года оценивают на уровне 26,50 за доллар, что связано с ситуацией на внешних рынках, в том числе ростом цен на зерно и сталь. В прошлом году на эти две позиции пришлось более 35% экспорта украинских товаров. По словам представителя финучреждения Александра Поднебенного, есть также определенные ожидания от сотрудничества с Международным валютным фондом.

Чтобы увеличить шансы на получение дополнительных кредитов от МВФ в рамках сделки на 5 млрд. долларов, в декабре в Украине был принят антикорупционный закон. Сделка была одобрена еще в июне 2020 года, однако застопорилась из-за озабоченности международных экспертов по поводу реформ в Украине. Переговоры о займе возобновились 21 декабря.

По словам аналитиков Aval, Киев может получить следующий транш МВФ уже в первом квартале 2021 года.

Что касается экономики Украины, то эксперты прогнозируют ее рост на 4% после того, как в прошлом году она упала на 4,8%. Инфляция ожидается на уровне 6,1% по сравнению с 5,0%, ожидаемыми в 2020 году.

Напомним, с начала 2020 года по 21 декабря гривна девальвировала на 18,2%, до 27,99 грн за доллар.

Ранее Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что незначительный рост курса доллара, который наблюдался в последние недели, не станет тенденцией для 2021 года. Он рассказал, что на 2021 год в ведомстве заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн за доллар.