Из-за локдауна в Минэкономики прогнозируют падение ВВП в І квартале на 3%

Наименьший запас прочности имеет сфера услуг. Поэтому она потерпит наибольшие убытки.

Если ситуация с уровнем заболевших на коронавирус не будет ухудшаться, и не будут вводиться дополнительные ограничения, то начиная со II квартала ожидается выход на позитивную динамику, — сообщает UNN.

Благодаря опыту предыдущих ограничений, некоторые виды экономической деятельности приспособились к ограничениям. Начало вакцинации в мире и продолжение программ Кабмина по поддержке бизнеса может значительно минимизировать ожидаемый уровень падения.

"Если до принятия решения касательно карантина "выходного дня" в ноябре 2020 и введения очередного локдауна в январе 2021 Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в I квартале 2021. То сейчас, учитывая уменьшение запаса прочности большинства видов экономической деятельности и изнуренность экономики постоянными колебаниями и изменениями условий функционирования на протяжении 2020 году, очевидным является падение ВВП, которое может достигнуть 3%", — сообщают в Министерстве.

В Министерстве также отметили, что падение ВВП по итогам 11 месяцев 2020 оказалось на прогнозируемом уровне. Падение составило 4,7%.

Напомним, что Всемирный банк ожидает роста ВВП в 2021 году на уровне 3%. В ЕБРР ожидают роста украинской экономики также на уровне 3%.

В бюджете на 2021 год заложен рост ВВП на уровне 4,6%.