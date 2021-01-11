Украина в этом году выплатит 585 млрд гривен по госдолгу, - Минфин

418 млрд гривен нужно будет выплатить по внутреннему долгу, остальные — по внешним займам.

Пиковыми месяцами по выплатам долгов будут март и сентябрь, сообщается в отчете Министерства финансов.

В марте государство должно будет выделить более 70 млрд гривен на погашение внешнего и внутреннего долга.

В сентябре всего нужно будет уплатить по долгам более 101 миллиарда гривен. По внутреннему долгу — 81,4 млрд гривен, а по внешнему – 20,37 млрд гривен.

Меньше всего бюджетных средств на уплату долгов уйдет в августе нынешнего года: 18,3 млрд по внутреннему долгу и 6,63 млрд гривен по внешнему.

В Минфине подчеркивают, что по внешнему долгу в этом году необходимо будет выплатить 166 млрд гривен. Из них около 1,7 млрд долларов МВФ.

В отчете также указано, что в 2022 году Украине необходимо будет выплатить 136,2 млрд гривен по внутреннему долгу и 129,65 млрд гривен по внешним обязательствам.

За следующие 5 лет Украина должна будет выплатить такие суммы (по внешнему и внутреннему госдолгу):

2021 – 585,13 млрд гривен

2022 – 265,85 млрд гривен

2023 – 277,24 млрд гривен

2024 – 316,85 млрд гривен

2025 – 258,81 млрд гривен.

И все это — при условии, что Украина больше не будет брать денег в кредит.

Напомним, что с сегодняшнего дня МВФ возобновила работу в Украине. В рамках программы stand-by Украина ожидает получить два транша по 700 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Германия выделила кредит Украине на 340,7 млн евро.