Минэнерго предлагает ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей

Предлагается, чтобы по фиксированной цене поставлялся газ, добытый в Украине.

Для сдерживания роста тарифов на газ Министерство энергетики предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.

Об этом в Facebook написал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Речь идет о цене 5,36 тыс. грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе, пояснил он. "Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – добавил Витренко.

Согласно предлагаемой схеме, входящая в группу "Нафтогаз Украины" компания "Укргазвыдобування" будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус". Эта цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

Сейчас это предложение министерства находится на стадии обсуждения.

Велика вероятность, что против такой схемы выступить МВФ. "Нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад", – отметил и.о. министра.

Согласно мониторингу цен на газ для населения в январе, основные поставщики – облгазсбыты – поставляют газ по средневзвешенной цене 9,6 тыс. грн, а газоснабжающая компания "Нафтогаза" – по 7,2 тыс. грн. "То есть у облгазсбытов в среднем цена на 33% выше. Но при этом их доля "рынка" – 89%", – написал Витренко.

Алексей Хабатюк, заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза Украины", написал под постом Витренко: "Только вот в Британии, которую вы упоминаете, никто не догадался ввести регулирование цен на газ для ВСЕХ потребителей, чтобы защитить уязвимых потребителей. Они посчитали деньги налогоплательщиков и решили, что дешевле платить уязвимым финансовую помощь. И выплачивают ее исправно, не вмешиваясь прямо в цены".

Хабатюк добавил, что в Великобритании государство следит за соблюдением рыночных правил и незлоупотреблением монопольным положением. "А вы фактически расписываетесь в полной импотенции государства, которое не может обеспечить соблюдение правил. При этом хотите ввести новое регулирование, соблюдение правил в котором государство тоже не сможет обеспечить", – считает он.

Напомним, в Украине с 1 января 2021 года действуют новые тарифы на распределение газа. Несогласные с резким повышением цены жители Полтавской области 4 января вышли на протест, перекрыв трассу "Харьков-Киев".

В последние дни украинская власть обеспокоилась ростом тарифов на газ для потребителей. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о планах существенного снижения тарифов. Для этого предлагаются несколько механизмов. Один из них – формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину", который и предлагает Министерство энергетики.

В январе 2020 года Кабмин внес изменения в методику формирования цены газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Она как и раньше определяется договором между продавцом и покупателем, но не должна превышать текущие котировки на нидерландском хабе TTF, к которым добавлены транспортные расходы и торговая наценка.