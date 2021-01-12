Падал медленнее. Объем украинского экспорта сократил отставание от импорта

Товарооборот (экспорт плюс импорт) Украины в 2020 году составил $103,4 млрд, что на $7,1 млрд или 6,4% меньше, чем было в 2019 году.

В прошлом году в Украину импортировано товаров на $54,2 млрд. В сравнении с 2019 годом импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%.

Экспортировали из Украины товаров на $49,2 млрд, что меньше на $0,85 млрд или 1,7%.

В результате сальдо (разница между экспортом и импортом) уменьшилось, но все еще остается отрицательным – $5 млрд.

Отметим, что статистика внешней торговли ведется отдельно для товаров и услуг. И если сальдо внешней торговли товарами в Украине последние годы является стабильно отрицательным, то услугами, наоборот, положительным. В услугах наша страна выигрывает за счет больших доходов от транзита, в первую очередь, газа и нефти.

Отрицательно сальдо внешней торговли означает, что страна больше тратит валюты, чем ее получает.

Больше всего товаров в Украину поступило из Китая – на $8,3 млрд, Германии – $5,1 млрд и России – $4,6 млрд.

Продано больше всего товаров в Китай – на $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд и Россию – $2,7 млрд.

Главные товары украинского экспорта в 2020 году:

зерновые – на $9,4 млрд;

черные металлы – $7,7 млрд;

жиры и масла животного или растительного происхождения – $5,8 млрд.

Больше всего в Украину поставлено товаров таких категорий:

топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки – $8,0 млрд;

машины, оборудование – $6,1 млрд;

средства наземного транспорта – $5,5 млрд.

Напомним, в начале года украинская пшеница на экспортном рынке подорожала до шестилетнего максимума. Рост цен начался в середине декабря.

Ранее Фокус разбирался в том, кто спас украинскую экономику в 2020 году и за счет чего Украине удалось резко улучшить торговый баланс.