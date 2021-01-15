Украинский бизнес ожидает подорожания доллара почти до 30 гривен, – опрос

Девальвационные ожидания последовательно ухудшались на протяжении минувших 12 месяцев.

Руководители предприятий ожидают, что значение обменного курса через 12 месяцев (то есть в конце 2021 года) будет на уровне 29,68 грн/доллар. 44,5% респондентов считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 грн до 30,00 грн. Девальвационные ожидания снова ухудшились.

Об этом свидетельствуют данные ежеквартального опроса "Деловые ожидания предприятий Украины", проводимого Национальным банком.

В I-ом квартале 2020 года бизнес надеялся, что курс через 12 месяцев будет 26,01 грн/доллар, во II-ом – 28,28 грн, в III-м – 28,99 грн/доллар.

Последний опрос НБУ был проведен с 5 ноября по 3 декабря 2020 года среди руководителей 693 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ, подчеркнул регулятор.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс 29,1 грн за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 грн.

Курс гривны к июню составит 27,60 за доллар, хотя сейчас он находится в районе 28,50 после потери около 17% своей стоимости в прошлом году, сообщило Reuters по результатам ежемесячного опроса экспертов.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что незначительный рост курса доллара, который наблюдался в последние недели, не станет тенденцией для 2021 года. Он рассказал, что на 2021 год в ведомстве заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн за доллар.