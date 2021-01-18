Украина за свой счет построит новый мост в Молдову, – ОП

Новая автомагистраль позволит добираться из Киева в Кишинев за пять часов.

Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который станет частью новой автомагистрали, соединяющей Киев и Кишинев. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Одним из проектов, который мы начнем немедленно, станет строительство моста через реку Днестр в районе Ямполь – Косоуцы", — сказал он.

Сейчас переправиться через Днестр в этом районе можно только на пароме.

Новая дорога, которая пройдет через этот мост, позволит за пять часов доехать на автомобиле от Киева до Кишинева.

"Строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины", – сказал Жовква. "Укравтодор" уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования.

Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Значительная ее часть уже построена или реконструирована. Молдова будет достраивать свою часть дороги.

"Это абсолютно реалистичный проект. Осталось только его выполнить. Соответствующие поручения двух президентов украинская и молдавская сторона получили", – заверил Жовква.

Напомним, о строительстве этой дороги говорилось во время визита президента Молдовы Майи Санду в Украину. Официальная делегация Санду прибыла в Киев на автомобиле и микроавтобусе. Пресс-секретарь президента пояснила, что это наиболее эффективный способ передвижения во время пандемии. В состав официальной делегации кроме президента входили еще 10 человек.