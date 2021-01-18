Україна за свій рахунок побудує новий міст у Молдову, — ОП

Нова автомагістраль дасть змогу добиратися з Києва до Кишинева за п'ять годин.

Україна профінансує будівництво моста через Дністер, який стане частиною нової автомагістралі, що з'єднує Київ і Кишинів. Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Одним із проектів, який ми почнемо негайно, стане будівництво моста через річку Дністер у районі Ямпіль — Косеуць", — сказав він.

Зараз переправитися через Дністер у цьому районі можна тільки на поромі.

Нова дорога, яка пройде через цей міст, дозволить за п'ять годин доїхати на автомобілі від Києва до Кишинева.

"Будівництво всього мостового переходу здійснюється за рахунок України", — сказав Жовква. "Укравтодор" вже працює над відповідним нормативно-правовим забезпеченням цього фінансування.

Також Україна добудує частину магістралі від Києва безпосередньо до мосту. Значна її частина вже побудована або реконструйована. Молдова буде добудовувати свою частину дороги.

"Це абсолютно реалістичний проект. Залишилося тільки його виконати. Відповідні доручення двох президентів українська і молдавська сторона отримали", — запевнив Жовква.

Нагадаємо, про будівництво цієї дороги йшлося під час візиту президента Молдови Майї Санду в Україні. Офіційна делегація Санду прибула до Києва на автомобілі і мікроавтобусі. Прес-секретар президента пояснила, що це найбільш ефективний спосіб пересування під час пандемії. До складу офіційної делегації крім президента входили ще 10 осіб.