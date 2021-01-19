Год больших надежд. Рост ВВП и 7% инфляции уже весной — эксперты о перспективах экономики

Когда Украина выйдет из экономического кризиса? Что в 2021 году будет с промышленностью и куда устремится курс гривны? Фокус собрал мнения ведущих специалистов в области экономики и финансов.

"Экономически будет легче. Ожидается подъем в экономике — небольшой, но будет", — так президент Владимир Зеленский охарактеризовал перспективы этого года в интервью Фокусу в декабре прошлого.

2020-й из-за пандемии коронавируса и спровоцированного им кризиса стал наихудшим для украинской экономики после трагического 2015 года, когда страна погрузилась в горячую фазу войны с Россией, а гривна обвалилась в три раза. Новый 2021 год, по оценкам экономического блока украинской власти, авторитетных международных институций и независимых экспертов, опрошенных Фокусом, должен стать годом восстановления.

Глубокий вдох: начинается рост ВВП

По предварительным оценкам Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам 2020-го составит 5%. Международные организации менее оптимистичны. Всемирный банк прогнозирует спад на 5,5%, Международный валютный фонд — на 7,2%. Впрочем, с такими показателями Украина на фоне других стран отнюдь не аутсайдер. Падение мирового ВВП, по разным оценкам, составит 3,7–4,4%. При этом экономика Китая быстро восстанавливается, тогда как Еврокомиссия совокупно по ЕС прогнозирует минус 7,5% ВВП.

Инфляция в 2021 году будет более ощутимая. Причинами станут рост цен на энергоносители и возможная девальвация гривны

В контексте истории независимой Украины ожидаемый показатель падения ВВП по итогам 2020 года также не антирекорд. Так, в 2015-м экономика страны просела на 9,9%, в 2009-м, когда до нас докатилась волна всемирного экономического кризиса, — на 15%, а самым провальным был 1994 год, когда ВВП страны обвалился почти на 23%.

Преодоление каждого кризиса придавало Украине большую устойчивость перед лицом новых испытаний. Соответственно, последствия кризисов для населения с каждым разом менее драматичны.

"В отличие от кризиса 2008–2009 годов, влияние этого кризиса на частное потребление было меньшим, а восстановление — стремительным", — отмечают аналитики в инфляционном отчете НБУ за октябрь прошлого года. Происходит это потому, что в 2020-м реальная зарплата практически не уменьшилась, а девальвация и инфляция были малоощутимы.

Восстановление экономического роста эксперты ожидают уже в 2021 году. В частности, правительство рассчитывает на 4,6% прироста ВВП. В НБУ прогнозируют 4%, в МВФ — 3%. По оценкам Нацбанка, главным драйвером роста будет частное потребление. Большинство опрошенных Фокусом экономических экспертов придерживаются аналогичного видения. Базовый сценарий Украинского института будущего (UIF) — рост ВВП на 4%. Вероятность его реализации — 75%.

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При удачном стечении обстоятельств результаты могут быть еще лучше. "Рост экономики на 5,2% будет возможен благодаря большему притоку иностранных инвестиций, запуску налога на выведенный капитал с 1 июля 2021 года, старту рынка сельхозземли, пенсионной реформе и т. д. Но вероятность такого сценария — не более 15%", — комментирует Фокусу Даниил Монин, эксперт экономических программ UIF. В частности, заменить либеральным налогом на выведенный капитал существующий налог на прибыль предприятий могут помешать рекомендации МВФ. Ведь главный кредитор выступает категорически против такой реформы.

Нельзя исключать и негативных сценариев из-за очередных риск-факторов. К примеру, если ситуация с коронавирусом обострится, а вакцины против него не оправдают ожидания, мировая рецессия продолжится. В такой ситуации Монин не прогнозирует падения ВВП Украины на 5%.

Впрочем, официальные показатели экономики у некоторых экспертов вызывают сомнения. "Многое будет зависеть от дефлятора, который "выведет" Госстат. Думаю, что, как и в прошлых годах, мы сможем наблюдать умеренный рост на бумаге, который далеко не все смогут ощутить в реальности", — заключает Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating. По его мнению, реальный рост экономики в 2021 году вряд ли превысит 1,2%.

Приказано дорожать: инфляция в Украине "подпрыгнет" уже весной

В 2020 году, несмотря на кризис, инфляция была умеренной — 4,1% (предварительная оценка НБУ). То есть цены на товары и услуги для населения оставались стабильными, во многом благодаря низким ценам на нефть и газ.

В 2021 году ситуация изменится. Как отмечают в Нацбанке, из-за восстановления совокупного спроса и роста цен на энергоносители инфляция выйдет за пределы целевого диапазона НБУ (5% ± 1 п. п.) и достигнет 6,5%. Правительство ожидает 7,3% инфляции. На их фоне самым оптимистичным выглядит прогноз МВФ — 6%.

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По словам Александра Мартыненко, главы департамента корпоративного анализа группы ICU, нефть и газ в 2021 году подорожают больше, чем другие сырьевые товары. То же касается газа. Благодаря восстановлению промышленного спроса цены на голубое топливо в Европе вырастут на 42%, а нефть будет стремиться к $55–60 за баррель. Напомним, в разгар карантинных ограничений цена черного золота падала до $20 за баррель.

Влияние динамики курса гривны на инфляцию будет умеренным. По мнению Евгении Ахтырко, аналитика ИК Concorde Сapital, незначительное ослабление гривны на фоне высокого потребительского спроса приведёт к восстановлению роста цен на одежду и обувь.

Учитывая рост стоимости энергоресурсов, недостаточный урожай 2020 года и повышенный спрос на продовольствие на внешних рынках, цены на него также поползут вверх. Алексей Блинов, начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина, считает, что за счет повышения цен на товары украинской внешней торговли и роста зарплат в стране уже к весне 2021 года инфляция может достичь 7%. Некоторые опрошенные Фокусом эксперты по итогам года не исключили ускорения инфляции до 10% и даже выше.

"Наиболее вероятной реакцией [на инфляцию] станет переход к повышению учетной ставки в І квартале 2021 года. Дополнительное давление на гривневые процентные ставки окажет высокая потребность государства в рефинансировании внутреннего долга в течение первого полугодия 2021 года, когда среднемесячный объем гривневых ОВГЗ к погашению более чем вдвое превысит показатели 2020 года", — прогнозирует Блинов.

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Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что первое повышение учетной ставки НБУ отложит до июля 2021 года, а к концу года этот важный для финансового рынка ориентир может достичь 7%. Но, учитывая более высокую инфляцию, реальная процентная ставка будет ниже, чем в 2020-м. То есть НБУ продолжит вести стимулирующую экономику монетарную политику.

Промышленность восстановится, но сфере гостеприимства по-прежнему нелегко

По данным Госстата, за январь — ноябрь 2020 года промышленное производство в Украине сократились на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, что стало закономерной реакцией на коронакризис в стране и мире. "Всемирная рецессия привела к уменьшению внешнего спроса на продукцию украинской металлургии, машиностроения и снижению интереса к инвестиционным товарам внутри страны", — отмечает Евгения Ахтырко. Также из-за карантинных ограничений сильно пострадали гостиничный, ресторанный бизнес, туризм, транспортная отрасль.

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На фоне спада в большинстве отраслей Виктор Шулик обращает внимание и на положительные тенденции. Например, некоторые предприятия (производители битумных смесей и др.) в 2020 году повысили продажи за счет поставок продукции под государственные программы. Кроме того, из-за закрытия границ в Украине снизился дефицит рабочей силы.

"В выигрыше оказались компании, обеспечивающие курьерские и почтовые услуги. Они в разы увеличили капитальные инвестиции по сравнению с прошлым годом. Программа "Большая стройка" стимулировала рост строительной отрасли, а умеренное восстановление потребительского спроса [во втором полугодии] способствовало росту торговли", — продолжает о позитиве Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

Опрошенные Фокусом эксперты в 2021 году ожидают равномерного восстановления промышленного производства в большинстве секторов экономики. Даниил Монин считает, что продукция украинской промышленности будет востребована как на мировых рынках, которые выходят из кризиса, так и внутри страны за счет повышения доходов населения и, соответственно, роста потребления. В частности, экспортеры руды, металлов, удобрений и продовольствия уже наращивают показатели за счет поставок в Китай и другие азиатские страны. Однако, по оценке Шоломицкого, в 2021 году кризис будет заметным в гостинично-ресторанном секторе, сфере туризма и транспорта.

Гривна тает — инфляция растет

Базовый сценарий опрошенных Фокусом экономистов — продолжение плавной девальвации гривны в 2021 году. В частности, в UIF прогнозируют повышение среднегодового курса гривны до 29–30 USDUAH. Прогноз аргументируют тем, что в 2021 году импорт вырастет на 20%, в то время как прирост экспорта будет заметно ниже.

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Впрочем, курс гривны в 2021 году может преподнести сюрпризы. Даниил Монин считает возможным 26 USDUAH в случае, если импорт будет расти не так быстро, а иностранцы начнут снова раскупать украинские ОВГЗ на фоне роста ставок в гривне, как это было в 2019-м. Учитывая высокую потребность в рефинансировании старых долгов, развитие такого сценария исключать нельзя.

В то же время, как утверждает Даниил Монин, курс гривны может превысить 30 USDUAH в случае восстановления потребительского и промышленного импорта, открытия в полном объеме туристических направлений, низкого притока иностранных инвестиций и слабого интереса иностранцев к украинским облигациям. "Девальвация (до 30 USDUAH и ниже) возможна в случае отказа МВФ сотрудничать с Украиной и с появлением проблем с обслуживанием внешнего долга", — подчеркивает Юрий Шоломицкий.