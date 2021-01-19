Половина безработных имеют диплом о высшем образовании, – Госслужба занятости

В 2020 году треть из всех трудоустроенных получили работу оперативно, еще до получения официального статуса безработного.

По состоянию на 1 января на официальном учете стояли 459 тыс. безработных. Университетский диплом имели 49% из них, 34% – окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% – только общеобразовательную школу.

Среди безработных преобладали (40%) люди в возрасте 45–55 лет — 40%, молодежь до 35 лет составляла 30%, а люди от 35 до 44 лет – 29%. Такие данные приводит Государственная служба занятости.

Среди соискателей много людей, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве. Это:

те, кому до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет – 32,4 тыс;

люди с инвалидностью – 22,7 тыс;

демобилизованные участники АТО – 9,2 тыс;

выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу – 5,9 тыс;

внутренне перемещенные лица – 4,4 тыс.

До потери работы 21% работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% – в торговле; 15% – в перерабатывающей промышленности; 12% – в госуправлении, обороне и соцстраховании.

В 2020 году работу при содействии службы нашли 606 тыс. человек. Из них 221 тыс. были трудоустроены оперативно, еще до получения официального статуса безработного.

Больше всего новую работу нашли в сельском хозяйстве – 28% от всех трудоустроенных, перерабатывающей промышленности (16%) и торговле (15%).

По данным Госстата, численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III-м квартале 2020 года составила 16,0 млн человек. Количество безработных составило 1,7 млн человек. При этом работали без формального оформления 3,3 млн человек (1,46 млн – в городах и 1,85 млн – в сельской местности).

В октябре 2021 года НБУ улучшил прогноз по безработице в 2020 году до 9,4%.

Напомним, с 1 января право на субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеют украинцы, родственники, которых работают за рубежом.