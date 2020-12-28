Правила предоставления субсидий в 2021 году изменятся, – Лазебная

Для тех, кто уже получает субсидии, ничего не поменяется.

С нового года право на субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг будут иметь украинцы, родственники, которых работают за рубежом. "Мы не будем обращать внимание эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", – сказала министр соцполитики Марина Лазебная в эфире программы "Сниданок с 1+1".

Получить помощь можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. Легче это сделать будет и тем, кто стал безработным: теперь доходы берутся за последний месяц, а не за полгода, как было раньше.

Заявление на получение субсидий можно будет подать в местной громаде, по почте, онлайн на официальном сайте или в приложении "Дия". Управления соцзащиты с 1 января прекращают личный прием граждан. "Это связано с реформой децентрализации. В громадах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей", – пояснила Лазебная.

По словам министра, правительство в этом году трижды пересматривало программу получения субсидий. "Последнее решение, которое приняли в декабре, касается людей, получающих пособие по частичной безработице. Ибо есть условие: три месяца нужно платить единый социальный взнос", – сообщила она.

В то же время, для тех, кто уже получает субсидии, ничего не меняется. Субсидии им уже переназначили, заверила министр.

Напомним, замминистра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, что с начала 2021 года меняется алгоритм проверки информации о получателях субсидий на оплату коммунальных услуг.

На сегодняшний день при обращении часть информации предоставляет гражданин, заполняя заявление и декларацию, а часть орган соцзащиты уже получает самостоятельно в порядке обмена данными с налоговой службой, Пенсионным фондом, фондом соцстрахования и так далее. Уже после того, как назначена субсидия, Министерство финансов проводит проверку через все существующие базы данных. С начала следующего года процедура меняется. Процессы проверки и назначения субсидии будут идти параллельно. Благодаря этому сведения о недостоверной информация органы соцзащиты будут получать еще до назначения субсидии, что позволит избежать неправомерных выплат.