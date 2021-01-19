Половина безробітних мають диплом про вищу освіту, — Держслужба зайнятості

У 2020 році третина усіх працевлаштованих отримали роботу оперативно, ще до набуття офіційного статусу безробітного.

Станом на 1 січня на офіційному обліку стояли 459 тис. безробітних. Університетський диплом мали 49% із них, 34% — закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% — тільки загальноосвітню школу.

Серед безробітних переважали люди у віці 45-55 років — 40%, молодь до 35 років становила 30%, а люди від 35 до 44 років — 29%. Такі дані наводить Державна служба зайнятості.

Серед претендентів багато людей, які мають додаткові гарантії сприяння у працевлаштуванні, це:

ті, кому до пенсії за віком залишилося 10 і менше років — 32,4 тис;

люди з інвалідністю — 22,7 тис;

демобілізовані учасники АТО — 9,2 тис;

випускники навчальних закладів, які вперше шукають роботу — 5,9 тис;

внутрішньо переміщені особи — 4,4 тис.

До втрати роботи 21% працювали в сільському, лісовому і рибному господарстві; 18% — у торгівлі; 15% — у переробній промисловості; 12% — у держуправлінні, обороні і соцстрахуванні.

У 2020 році роботу за сприяння служби знайшли 606 тис. осіб. З них 221 тис. були працевлаштовані оперативно, ще до отримання офіційного статусу безробітного.

Найбільше нову роботу знайшли в сільському господарстві — 28% від усіх працевлаштованих, переробної промисловості (16%) і торгівлі (15%).

За даними Держстату, чисельність зайнятого населення у віці 15 років і старше у III-му кварталі 2020 року склала 16,0 млн осіб. Кількість безробітних склала 1,7 млн осіб. При цьому працювали без формального оформлення 3,3 млн осіб (1,46 млн — у містах і 1,85 млн — у сільській місцевості).

У жовтні 2021 року НБУ поліпшив прогноз по безробіттю у 2020 році до 9,4%.

Нагадаємо, з 1 січня право на субсидію для оплати житлово-комунальних послуг мають українці, родичі яких працюють за кордоном.