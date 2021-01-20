Рынку автогаза с 4 февраля грозит паралич, – группа "А-95"

Государственная система контроля качества не может обеспечить соблюдение правил, вступающих в силу 4 февраля.

Новый Технический регламент на сжиженные газы (включая газ для заправки автомобилей) вступает в силу 4 февраля. Согласно законодательству, для введения в оборот любой продукции необходим документ, подтверждающий ее соответствие требованиям техрегламента. Выдают этот документ уполномоченные органы.

По состоянию на 19 января применительно к новому Техрегламенту на сжиженные газы такие органы отсутствуют. "На аккредитацию подано лишь две заявки, однако уже очевидно, что даже они не будут удовлетворены в срок", – сообщили в консалтинговой группе "А-95".

Таким образом, все партии сжиженного газа, поставляемые на рынок с 4 февраля, могут быть не допущены к продаже.

В "А-95" указывают и на особенности норм Техрегламента. В частности, они требуют, чтобы на каждую партию паспорт выдавала аккредитованная украинская лаборатория. Но таких лабораторий мало, поэтому это требование может сильно затруднить оборот автогаза в стране.

Участники рынка также опасаются расплывчатых формулировок причин, по которым органы рыночного надзора могут останавливать партии сжиженного газа для отбора проб. Они считают, что это дает основания для коррупции.

Необходимо перенести срок вступления в силу Техрегламента, считают в "А-95".

Технический регламент был принят постановлением Кабмина в конце июля. Его вступление в силу было отсрочено на полгода, чтобы все участники процесса смогли подготовиться к новым требованиям.

Напомним, на рынке игрушек Украины около половины товара реализуется с нарушением норм технического регламента безопасности игрушек, сообщила исполнительный директор ОС "Украинская Ассоциация индустрии игрушек" Наталья Иваненко. Она добавила, что в некоторых магазинах оригинальная качественная продукция составляет лишь 20%, а остальные товары – сомнительного качества и происхождения.