Треть детских игрушек в Украине опасны для здоровья детей, – эксперт

В некоторых магазинах оригинальная качественная продукция составляет лишь 20%, а остальные товары – сомнительного качества и происхождения.

Исполнительный директор ОС "Украинская Ассоциация индустрии игрушек" Наталья Иваненко заявила, что на украинском рынке детских игрушек более 50% товаров имеют сомнительное происхождение, а треть из них являются опасными для здоровья детей.

Об этом она рассказала во время пресс-конференции "Качественные и безопасные игрушки – залог здорового детства", передает Укринформ.

"На рынке игрушек Украины около половины товара имеет сомнительное происхождение и реализуется с нарушением норм технического регламента безопасности игрушек. А треть игрушек – это тот товар, который может так или иначе вредить здоровью детей", – сказала Иваненко.

Она добавила, что в некоторых магазинах оригинальная качественная продукция составляет лишь 20%, а остальные товары – сомнительного качества и происхождения.

Такие игрушки, по ее словам, можно найти практически во всех магазинах, начиная от торговых центров, и заканчивая переходами и киосками.

"Почему люди в принципе покупают сомнительный товар? Люди говорят, что ребенок поиграет пять минут игрушкой и потеряет интерес. Но на самом деле это приводит к тому, что изо всего круга игрушек у ребенка может быть только 20% качественных, и ребенок будет много времени контактировать с предметами сомнительного качества", – сказала руководитель ассоциации.

Она также отметила, что зачастую продавцы и владельцы магазинов, где продаются детские игрушки, не понимают, что такое технический регламент, и не знают, какие документы должны подтверждать качество товаров.

Поэтому вся ответственность за качество игрушек, с которыми играют дети, по мнению Иваненко, ложится на плечи родителей.

Напомним, МОЗ разработало правила работы детсадов во время карантина, согласно которым запрещается давать детям мягкие игрушки.