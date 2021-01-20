Ринку автогазу з 4 лютого загрожує параліч, — група "А-95"

Державна система контролю якості не може забезпечити дотримання правил, що набирають чинності 4 лютого.

Новий Технічний регламент на зріджені гази (а також газ для заправки автомобілів) набирає чинності 4 лютого. Згідно із законодавством, для введення в обіг будь-якої продукції необхідний документ, що підтверджує її відповідність вимогам техрегламенту. Видають цей документ уповноважені органи.

Станом на 19 січня щодо нового Техрегламенту на зріджені гази такі органи відсутні. "На акредитацію подано лише дві заявки, однак уже очевидно, що навіть вони не будуть затверджені в термін", — повідомили у консалтинговій групі "А-95".

Таким чином, усі партії зрідженого газу, що поставляються на ринок з 4 лютого, можуть бути не допущені до продажу.

В "А-95" вказують і на особливості норм Техрегламенту. Зокрема, вони вимагають, щоб на кожну партію паспорт видавала акредитована українська лабораторія. Але таких лабораторій мало, тому ця вимога може дуже ускладнити обіг автогазу у країні.

Учасники ринку також побоюються неточних формулювань причин, за якими органи ринкового нагляду можуть зупиняти партії зрідженого газу для відбору проб. Вони вважають, що це дає підстави для корупції.

Необхідно перенести термін набуття чинності Техрегламенту, вважають в "А-95".

Технічний регламент був ухвалений постановою Кабміну наприкінці липня. Його набуття чинності було відтерміновано на півроку, щоб усі учасники процесу змогли підготуватися до нових вимог.

Нагадаємо, на ринку іграшок України близько половини товару реалізується з порушенням норм Технічного регламенту безпеки іграшок, повідомила виконавча директорка ОС "Українська Асоціація індустрії іграшок" Наталія Іваненко. Вона додала, що у деяких магазинах оригінальна якісна продукція становить лише 20%, а решту товарів — сумнівна якість та походження.