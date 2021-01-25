Друг Джо. Дождется ли Украина от Байдена своего "плана Маршалла"

“США продолжат защищать внутренних производителей, украинских экспортеров там не ждут", — говорят эксперты. Но зато Штаты сделают все, чтобы не запустился "Северный поток-2".

Джо Байден бывал в Украине, он знаком с местной политической и бизнес-элитой, еще в ­2019-м в одном из интервью заявил, что не прочь сделать нашу страну приоритетом внешней политики США. Впрочем, экспертное сообщество не спешит утверждать, что при Байдене американо-украинское экономическое сотрудничество улучшится.

"Во внешней политике США в отношении Украины мало что изменится, — уверен Зенон Завада, политический эксперт Concorde Capital. — Трамп позволил неоконсерваторам определять внешнюю политику в отношении Украины, а политика неоконсерваторов очень похожа на политику неолибералов в вопросах поддержки нашей старны против российской агрессии. Для защиты Украины Трамп предложил больше, чем Обама и Байден. Так что в плане экономического сотрудничества мало что изменится".

Точки роста

Долгие годы экономическое партнерство Украины и США развивается инертно. Большинство межгосударственных экономических вопросов завязаны на привлечении американских кредитов под финансированием бюджетных дыр Украины. Кроме того, наша страна экспортирует в США металлы, трубы, химпром и агропродукцию (см. инфографику ниже — Ред.), но так и не стала заметным игроком на американских внешнеэкономических и внешнеполитических аренах.

"Украинский торговый баланс в структуре экономики США занимает мизерное место. Мы так и не разработали интересные для США направления. Поэтому стратегически приход Байдена к власти на экономику Украины никак не повлияет", — рассуждает Виктор Таран, политолог Центра политических студий и аналитики "Эйдос".

Украине следует призвать США к заключению двустороннего соглашения о зоне свободной торговли экономист, эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд

На что Украине стоило бы делать ставку, так это на американские инвестиции в украинские компании. Однако даже потенциальная лояльность нового американского президента к нашей стране вряд ли повлияет на интенсивный приток инвестиций, поскольку во времена пандемии коронавируса инвесторы урезали аппетиты по финансированию новых направлений. К тому же Украина для инвестиций малоинтересна.

"Американские компании были важными инвесторами в Украине, но, учитывая, что для укрепления права собственности в Украине ничего не делается, иностранные инвесторы, скорее всего, останутся в стороне", — отмечает Андерс Аслунд, экономист, эксперт Atlantic Council.

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Огромное значение для активизации украинско-американского экономического сотрудничества будут иметь переговоры со Штатами Офиса президента и Министерства экономического развития и торговли. Чем продуманнее и интереснее будут предложения украинской стороны, тем больше шансов завоевать расположение Белого дома — получить общие с американскими компаниями проекты.

По мнению Анатолия Амелина, директора экономических программ Украинского института будущего, масштабное партнерство с США наиболее вероятно в сфере добычи полезных ископаемых (нефти, газа) и развитии портовой инфраструктуры.

"У нас есть точка сотрудничества в энергетике: добыча газа, поставки газа в Европу, использование хранилищ и газовой инфраструктуры. Второй сектор — транспортный, строительство портов, где США заинтересованы в сотрудничестве", — отмечает Амелин.

По его мнению, улучшить кооперацию можно и в агросекторе, а также в сфере производства титана.

"Помимо этого у нас есть точки сотрудничества в военно-промышленном комплексе, аэрокосмическом секторе, в сфере кибербезопасности. Но чтобы это сотрудничество состоялось, Украине нужно подготовить собственный план с пониманием своей ответственности и своего вклада и в рамках переговорного процесса изменить отношение США к себе. Если мы этого не сделаем, то к Украине будут относиться, как к пешке на шахматной доске, которой легко пренебречь, чтобы выиграть партию", — считает Амелин.

Протекционизм и геополитика

Украина готова наращивать поставки в Штаты руды, металлов, труб, подсолнечного масла, меда, машин и механизмов. Но делать это непросто: благодаря квотам и высоким пошлинам на импортируемые товары, США защищают своих производителей.

"В 2019-м в тройку украинских товаров-лидеров, импортируемых в США, в денежном выражении входили чугун, бесшовные железные трубы, а также предметы интерьера из текстильных материалов", — отмечает аналитик Зенон Завада. По его мнению, при Байдене США могут ослабить свои протекционистские меры. Если же ограничения усилятся (что маловероятно), для Украины это не станет катастрофой, ведь доля поставляемой в США отечественной продукции в последние два года не превышала 2% от общего объема экспорта (см. инфографику).

[ + – ] Защита своих. США продолжат протекционизм, что не сулит ничего позитивного экспортёрам

Одна из ключевых украинских компаний, пострадавших от протекционистской политики Трампа, — "Интерпайп" Виктора Пинчука. В середине 2019 года Министерство торговли США отменило подписанное в июле 2014-го и пролонгированное с группой "Интерпайп" соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства и объемы поставок этой продукции. А в июле 2020-го Комиссия по международной торговле США (USITC) оставила в силе пошлины на трубы нефтегазового предназначения, в том числе произведенные в Украине. Комиссия определила, что отмена антидемпинговых пошлин на импорт труб из нашей страны приведет к убыткам американских производителей.

"Украине следует призвать США к заключению двустороннего соглашения о зоне свободной торговли и отмене специальных тарифов на сталь Трампа и прочих антидемпинговых мер США", — считает Андерс Аслунд. Эксперты уверены, что получить более выгодные условия торговли с США украинские производители труб могут лишь в случае, если сами договорятся с новой администрацией Белого дома. В активность Минэкономики и торговли в этом направлении они верят мало.

"Если речь об "Интерпайпе", то вопрос пошлин — это личные договоренности Виктора Пинчука и администрации США по индивидуальным контактам. К сожалению, у нас беззубое министерство, государство ничем не помогает экспортерам", — считает Виктор Таран.

Украинская власть надеется на поддержку Байдена в вопросе кредитования, но МВФ будет самостоя­тельно принимать решение о траншах

По мнению Анатолия Амелина, в 2021 году США продолжат защищать внутренних производителей, украинских экспортеров там не ждут: "Вследствие пандемии протекционизм — естественная реакция стран для спасения национальных производителей. Поэтому независимо от того, кто у руля — Трамп или Байден, интересы американских производителей для США останутся в приоритете, снижения пошлин ждать не стоит".

Другой важный вопрос, который задевает экономические интересы Украины, — американские санкции против компаний, строящих газопровод "Северный поток-2". По мнению опрошенных Фокусом экспертов, новая администрация Байдена в этом направлении продолжит дело команды Трампа.

"Американцы понимают, что газопровод — это геополитическое оружие России, и они сделают все, чтобы не запустить его. Санкции продолжат и усилят", — уверен Виктор Таран.

Байден и МВФ

Приход Байдена в Белый дом дает также надежду на успешное сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Опрошенные Фокусом эксперты не сомневаются, что американский президент способен влиять на МВФ.

"Да, Фонд независим и ориентирован на конкретные экономические потребности, но США способны оказать на него давление, чтобы тот требовал от Украины продвижения реформ — таких как улучшение верховенства закона. Это принесет пользу Украине в целом и ее экономическому росту", — уверен экономист Аслунд. В то же время, как отмечает Зенон Завада, решение о выдаче кредитов Фондом основано на способности стран выполнять взятые на себя обязательства. И если реформ, обозначенных в Меморандуме с МВФ, не будет, то никакая лояльность Джо Байдена к Украине не повлияет на то, чтобы страна получала кредиты Фонда.

Меньше нефти

Фактор, который точно отразится на экономике Украины, — ситуация на рынке нефти. Наша страна ее импортирует, поэтому заинтересована в низких ценах. А вот США, крупный экспортер, заинтересованы в обратном. Поэтому аналитики прогнозируют в текущем году рост цен на нефть, в том числе благодаря постепенному выходу стран из коронакризисного пике.

[ + – ] Динамика украинского экспорта в США Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Согласно прогнозу МВФ, при условии массовой вакцинации от COVID-19 во второй половине 2021-го по итогу года общемировой ВВП вырастет на 5,2%.

"Если вакцины еще раньше станут доступными для широкого применения, то это обернется более быстрыми темпами роста экономики, но, что еще важнее, обеспечит ускоренный рост в последующие годы", — утверждает Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ.

Возобновление экономической активности в крупнейших странах мира подстегнет спрос на нефть, однако ее предложение может быть ограниченным — в частности, благодаря снижению экспорта из США, а значит, цены будут расти. "Администрация Байдена сократит экспорт энергоносителей. Хотя снижение спроса в США обычно приводит к снижению цен на мировых рынках, нефтедобывающие картели в ответ сокращают добычу, тем самым сохраняя свою маржу. Мировые цены на энергоносители наверняка вырастут", — уверен аналитик Зенон Завада.