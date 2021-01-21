НБУ подтвердил прогноз роста украинской экономики в 2021 году на 4,2%

Нацбанк улучшил оценку состояния ВВП в 2020 году: падение на 4,4%.

В октябре Национальный банк ожидал, что украинская экономика по итогам 2020 года упадет на 6%. А 20 января правление НБУ сообщило новую оценку: ВВП уменьшился на 4,4%. В октябре рост ВВП в 2021 году прогнозировался на 4,2%, в январе эту оценку сохранили.

По мнению аналитиков регулятора, экономика страны достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии, это и стало главным основанием для изменения оценки-2020.

"После прохождения жесткой фазы карантина падение ВВП замедлилось до 3,5% в годовом измерении в третьем квартале, этот тренд сохранился в четвертом квартале", – говорится в сообщении НБУ.

Дополнительные карантинные ограничения, введенные в ноябре (карантин выходного дня) имели незначительное влияние на деловую активность, считают в НБУ.

По оценке Нацбанка, номинальный ВВП по итогам 2020 года составит 4,079 трлн грн по сравнению с 3,975 трлн грн в 2019-м. В 2021 году он прогнозируется на уровне 4,58 трлн грн, в 2022-м – 5,015 трлн грн, в 2023-м – 5,474 трлн грн.

Главной движущей роста экономики останется внутренний спрос, обусловленный ростом реальных доходов.

Напомним, Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%, но предупредил о возможности ее повышения в 2021 году.

В октябре прошлого года НБУ ожидал, что инфляция на конец 2021 года составит 6,5%, но 21 января ухудшил свой прогноз до 7%. К середине текущего года инфляция достигнет 8%, потом начнется ее замедление.