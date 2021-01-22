Масштабный пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС начнется в этом году

Украина надеется на расширение возможностей для доступа украинской промышленной продукции на рынки Евросоюза.

Всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации начнется в 2021 году. Об этом говорится в письме, которое руководитель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направили президенту Владимиру Зеленскому. Письмо составлено по итогам 22-го саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе.

Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию в ближайшее время Соглашение об общем авиационном пространстве. Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС по подготовке будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Напомним, Соглашение об ассоциации с ЕС подписано в 2014 году, через два года оно вступило в силу.

О необходимости корректировки соглашения в Украине начали говорить уже через пару лет после этого. На 22-м саммите Украина-ЕС, состоявшемся 6 октября в Брюсселе, Киев предоставил Евросоюзу ряд предложений, которыми хотел бы дополнить и откорректировать Соглашение об ассоциации.

По его итогам замглавы ОП Игорь Жовква говорил: "Евросоюз согласился на то, что в 2021 году будет осуществлена ​​совместная оценка выполнения соглашения. Не только Украина будет отчитываться, а будет общая оценка того, как Украина и Евросоюз выполнили Соглашение об ассоциации, и эта общая оценка станет движущей силой для пересмотра соглашения в тех моментах, где оно уже устарело. Речь идет о семи приложениях к Соглашению. Европейский союз изучает сейчас этот документ".

Жовква добавил, что ранее ЕС не соглашался даже говорить о возможности пересмотра соглашения. Он говорил, что надо полностью использовать существующие инструменты.

Одним из главных вопросов, который поднимал на саммите Киев, был допуск украинской промышленной продукции на европейские рынки. "Мы говорили и о "промышленном безвизе". В настоящее время действует оценочная миссия ЕС для изучения украинского законодательства в соответствующей сфере. Позже она оценит способность наших сертификационных институтов. А результатом этого в итоге должно быть Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, что мы называем "промышленным безвизом", – пояснил Жовква.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, рассказала Фокусу о том, что Украину не устраивает в действующей версии Соглашения об ассоциации, и с какими трудностями сталкивается бизнес при экспорте продукции в ЕС.