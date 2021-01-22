Масштабний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС почнеться цього року

Україна сподівається на розширення можливостей для доступу української промислової продукції на ринки Євросоюзу.

Всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію почнеться в 2021 році. Про це йдеться в листі, який керівник Європейської ради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслали президентові Володимиру Зеленському. Лист складено за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року в Брюсселі.

Планується поглиблення галузевого співробітництва, зокрема в цифровій та екологічній сферах. Найближчим часом готується до підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС з підготовки майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Нагадаємо, Угода про асоціацію з ЄС підписана в 2014 році, через два роки вона набула чинності.

Про необхідність коригування угоди в Україні почали говорити вже через декілька років після цього. На 22-му саміті Україна-ЄС, що відбувся 6 жовтня в Брюсселі, Київ надав можливість Євросоюзу низку пропозицій, якими хотів би доповнити та скоригувати Угоду про асоціацію.

За його підсумками заступник голови ОП Ігор Жовква говорив: "Євросоюз погодився з тим, що в 2021 році буде здійснена спільна оцінка виконання угоди. Не тільки Україна звітуватиме, буде загальна оцінка того, як Україна та Євросоюз виконали Угоду про асоціацію, і ця загальна оцінка стане рушійною силою для перегляду угоди там, де вона вже застаріла. Йдеться про сім додатків до Угоди. Європейський союз зараз вивчає цей документ".

Жовква додав, що раніше ЄС не погоджувався навіть говорити про можливість перегляду Угоди. Він говорив, що треба повністю використовувати наявні інструменти.

Одним з головних питань, яке порушував на саміті Київ, був допуск української промислової продукції на європейські ринки. "Ми говорили і про "промисловий безвіз". Нині триває оцінна місія ЄС для вивчення українського законодавства у відповідній сфері. Пізніше вона оцінить здатність наших сертифікаційних інститутів. А результатом цього в підсумку повинна бути Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, що ми називаємо "промисловим безвізом", — пояснив Жовква.

Ольга Стефанишина, віце-премʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, розповіла Фокусу про те, що Україну не влаштовує в чинній версії Угоди про асоціацію, і з якими труднощами стикається бізнес під час експорту продукції в ЄС.