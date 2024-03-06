В Україні утворився надлишок виробництва електроенергії. Чи означає це, що всі проблеми в енергетиці подолано? Експерти відповіли Фокусу, на що чекати споживачам навесні і зауважили, що проблеми ще попереду.

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Україна 4 березня експортувала рекордну кількість електрики до Європи. Її отримають Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія та Молдова. 4 березня показник експорту становив 13,2 ГВт-год. Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго". Надалі є план збільшити цей показник. Чи означає продаж електроенергії до країн Євросоюзу, що блекаути українцям більше не загрожують?

Продаж електроенергії: не було б надлишку, не було б і експорту

Як розповів Фокусу експерт програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Андріан Прокіп, надлишок електроенергії в країні формується з простих причин. В Україні майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність. Ба більше, з настанням сонячної пори і теплої погоди, сонячні електростанції генерують багато електроенергії, до того ж, потужно працюють гідроелектростанції.

Минулої зими ЗС РФ завдала багато потужних ударів по українськи електростанціям та мережам Фото: Укренерго

"Збільшенню експорту сприяло і те, що нам збільшили дозволену потужність експорту. У нас профіцит в системі, стало тепло, тож попит не є високий, купа енергоблоків — в роботі, тому така ситуація і склалася", — пояснив Прокіп.

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З ним погоджується директор енергетичних програм​ Центру Разумкова Володимир Омельченко.

У коментарі Фокусу він зазначив, що користування профіцитом електроенергії, який утворився в Україні — правильне рішення, адже за таких умов, щоб не втрачати електроенергію, краще її експортувати, заробляти кошти, а потім їх витрачати на відновлення енергетичної інфраструктури.

Водночас експерти зауважили, що усі проблеми в енергетиці України ще не подолані.

Користування профіцитом електроенергії, який утворився в Україні — правильне рішення, адже за таких умов, щоб не втрачати електроенергію, краще її експортувати та заробляти гроші

"Взимку в нас потужностей було впритул разом із імпортом. Проблеми абсолютно не подолано. Зараз ми би мали виводити в ремонт, наприклад, 1-2 атомних енергоблоки. На газу працюють блоки Центренерго. Їх би теж варто було б зараз менше навантажувати. Ми так жили і минулого року. Тоді тривалий час експорт в нас був заборонений, але в теплий період року в нас були профіцити і можливість експортувати, в холодний час у нас був імпорт", — пояснив Прокіп.

Він також нагадав, що лише в лютому баланс торгівлі змістився на користь експорту, тобто Україна експортувала більше, ніж імпортувала.

Окрім військових ризиків, найбільший на сьогодні — величезні боргові проблеми в енергетиці Фото: vgorode.ua

Період передишки: чи буде електрика в домівках навесні?

Як зазначають фахівці, за винятком обстрілів російської армії, ризиків для української енергосистеми немає. Проте йдеться лише про весну 2024 року.

"Якщо не будуть стріляти, якихось ризиків для системи немає. Вони будуть влітку. Тоді в нас знову підуть багато блоків в ремонт, відповідно, створиться дефіцит, а за таких умов ми будемо імпортувати. І це питання — скільки ми будемо імпортувати? За якою ціною? А якщо буде літо спекотним, дефіцит збільшиться, імпорт, відповідно, також. Ба більше, почнуть прискорюватися борги влітку, якщо не буде напрацьована програма з вирішення цієї боргової проблеми. А весна — це період передишки між зимою і літом", — пояснив Андріан Прокіп.

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За словами Володимира Омельченка, дійсно, окрім військових ризиків — руйнації енергетичної інфраструктури з боку ворога, найбільший на сьогодні — це величезні боргові проблеми в енергетиці.

"Борги збільшуються на ринку і зараз вже перевищують в цілому 60 млрд гривень", — зауважив Омельченко.

Нагадаємо, раніше у колонці Фокусу Володимир Омельченко зазначав, що українська енергетика героїчно прожила зиму без масових відключень та блекаутів. Але це не означає, що вона починає весну без проблем. Він також наголошував, що величезні борги в енергосистемі — наразі головна її проблема.