В Украине образовался избыток производства электроэнергии. Значит ли это, что все проблемы в энергетике преодолены? Эксперты ответили Фокусу, чего ждать потребителям весной и заметили, что проблемы еще впереди.

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Украина 4 марта экспортировала рекордное количество электричества в Европу. Его получат Словакия, Венгрия, Польша, Румыния и Молдова. 4 марта показатель экспорта составил 13,2 ГВт-ч. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго". В дальнейшем есть план увеличить этот показатель. Означает ли продажа электроэнергии в страны Евросоюза, что блэкауты украинцам больше не грозят?

Продажа электроэнергии: не было бы избытка, не было бы и экспорта

Как рассказал Фокусу эксперт программы "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокип, избыток электроэнергии в стране формируется по простым причинам. В Украине почти все энергоблоки сейчас работают на полную мощность. Более того, с наступлением солнечной поры и теплой погоды, солнечные электростанции генерируют много электроэнергии, к тому же, мощно работают гидроэлектростанции.

Прошлой зимой ВС РФ нанесла много мощных ударов по украинским электростанциям и сетям Фото: Укрэнерго

"Увеличению экспорта способствовало и то, что нам увеличили разрешенную мощность экспорта. У нас профицит в системе, стало тепло, поэтому спрос не является высоким, много энергоблоков — в работе, поэтому и сложилась такая ситуация", — пояснил Прокип.

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С ним соглашается директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В комментарии Фокусу он отметил, что пользование профицитом электроэнергии, который образовался в Украине — правильное решение, ведь при таких условиях, чтобы не терять электроэнергию, лучше ее экспортировать, зарабатывать средства, а потом их тратить на восстановление энергетической инфраструктуры.

В то же время эксперты отметили, что все проблемы в энергетике Украины еще не преодолены.

Пользование профицитом электроэнергии, который образовался в Украине — правильное решение, ведь при таких условиях, чтобы не терять электроэнергию, лучше ее экспортировать и зарабатывать деньги

"Зимой у нас мощностей было впритык вместе с импортом. Проблемы абсолютно не преодолены. Сейчас мы бы должны были выводить в ремонт, например, 1-2 атомных энергоблока. На газу работают блоки Центрэнерго. Их бы тоже стоило бы сейчас меньше нагружать. Мы так жили и в прошлом году. Тогда длительное время экспорт у нас был запрещен, но в теплый период года у нас были профициты и возможность экспортировать, в холодное время у нас был импорт", — пояснил Прокип.

Он также напомнил, что только в феврале баланс торговли сместился в пользу экспорта, то есть Украина экспортировала больше, чем импортировала.

Кроме военных рисков, самый большой на сегодня — огромные долговые проблемы в энергетике Фото: vgorode.ua

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Как отмечают специалисты, за исключением обстрелов российской армии, рисков для украинской энергосистемы нет. Однако речь идет только о весне 2024 года.

"Если не будут стрелять, каких-то рисков для системы нет. Они будут летом. Тогда у нас снова пойдут много блоков в ремонт, соответственно, создастся дефицит, а при таких условиях мы будем импортировать. И это вопрос — сколько мы будем импортировать? По какой цене? А если будет лето жарким, дефицит увеличится, импорт, соответственно, также. Более того, еще быстрее начнут накапливаться долги летом, если не будет наработана программа по решению этой долговой проблемы. А весна — это период передышки между зимой и летом", — пояснил Андриан Прокип.

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По словам Владимира Омельченко, действительно, кроме военных рисков — разрушения энергетической инфраструктуры со стороны врага, самый большой на сегодня — это огромные долговые проблемы в энергетике.

"Долги увеличиваются на рынке и сейчас уже превышают в целом 60 млрд гривен", — отметил Омельченко.

Напомним, ранее в колонке Фокуса Владимир Омельченко отмечал, что украинская энергетика героически прожила зиму без массовых отключений и блэкаутов. Но это не значит, что она начинает весну без проблем. Он также отмечал, что огромные долги в энергосистеме — пока главная ее проблема.