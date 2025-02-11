Президент США неодноразово заявляв союзникам по НАТО, що Вашингтон платить набагато більше за безпеку Європи. Загалом минулого року Україна отримала військову підтримку, що перевищує 50 млрд доларів.

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Минулого року Європа спільно з Канадою передала Україні понад половину від загального обсягу всієї торішньої військової допомоги. Про це заявили представники НАТО, повідомляє Sky News.

Загалом Київ отримав військову підтримку на суму, що перевищує 50 млрд доларів.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що союзникам по НАТО слід збільшити свої фінансові вклади в Альянс, стверджуючи, що Вашингтон платить набагато більше за безпеку Європи. Представники європейських країн, що входять до НАТО, намагалися заперечити нинішньому президенту США і теж неодноразово повторювали, що весь Євросоюз збільшує витрати на безпеку.

Агентство Reuters повідомляло, що Канада і Європа у 2024 році збільшили витрати на оборону в розмірі 20%.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі міністрів оборони в НАТО наступного тижня, де ми поговоримо про збільшення і поліпшення інвестицій в оборону, — заявив генсекретар НАТО Марк Рютте у відповідь на запит журналістів щодо сум останніх витрат. — Ми підрахували цифри. Вони зростають. Фактично витрати Європи та Канади зросли на 20% у 2024 році, у підсумку загальний обсяг додаткових інвестицій за останні роки становитиме від 640 до 700 млрд доларів".

Нагадаємо, що Трамп скасував закон, який забороняє давати хабарі іноземним чиновникам.

Також повідомлялося, що, за словами Дональда Трампа, Україна, "по суті, погодилася" віддати ресурси у вигляді рідкоземельних металів на $500 млрд.